Нова гаряча точка: Жданов розповів про бої біля Шебекіно та реакцію Путіна

Російські добровольці почали "звільнення" Росії від путінського режиму. В районі Шебекіно йдуть активні бойові дії.

Застосовуються танки, гради тощо. Збройні зіткнення переходять у систематичні бойові дії. Як ситуація розвиватиметься далі – буде видно. Про це військовий експерт Олег Жданов сказав у стрімі на своєму ютубі, повідомляє 24 Канал.

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Путін не контролює ситуацію

Як підкреслив військовий експерт, дуже цікава реакція у російської сторони. Владімір Путін підписав указ про нагородження голови Шебекінскої адміністрації "орденом мужності". За що – незрозуміло.

До чого тут голова адміністрації до захисту міста? Це, напевно, "жест доброї волі" для громадян Шебекіно,

– каже Жданов.

Путін не може нічого зробити, не контролює ситуацію і не може забезпечити правопорядок на території цього населеного пункту.

"Тож у нас з'являється нова гаряча точка. Але це внутрішні справи Росії. Україна та ЗСУ не беруть участь, це суто громадяни Росії, усі вони мають російський паспорт. Це їхній спротив за свободу Росії. Ми лише спостерігачі", – підсумував військовий експерт.

Жданов про ситуацію у Шебекіно: дивіться відео

Що відбувається у Шебекіно: коротко