ЗСУ готуються до всіх сценаріїв: яке військове значення для росіян має Соледар та Бахмут
Росіяни продовжують спроби захопити Соледар, що на Донеччині. У такий спосіб вони прагнуть згодом оточити та взяти Бахмут. Насправді ж Соледар не має такого військового значення як йому приписують росіяни.
Натомість велике значення має Бахмут, оскільки є останнім містом на Донбасі, що розташоване у зоні щільної населеності. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.
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ЗСУ готуються до різних сценаріїв
Крім того, в районі Бахмута є велика щільність лісу як для Донецької області. Далі ж на Захід від міста, куди рухається окупаційне військо, починається степ.
Існує версія, що якщо російська армія пройде Бахмут, то вона може заглибитися далі дуже швидко. Однак ця версія не має обґрунтування, оскільки базується на тому, що нібито за Бахмутом немає української армії та жодних укріплень,
– зауважив військовий експерт.
Утім, він наголосив, що територія за містом є укріпленою і там є усе, необхідне для оборони. Це не означає, що українські захисники збираються лишити місто, але ЗСУ готуються до усіх сценаріїв.
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Захоплення Соледара не означає втрату Бахмута
Наступ російських загарбників на Соледар має на меті оточення та захоплення Бахмута. Для окупантів взяття міста має символічне значення, адже з початку боїв за Бахмут країна-агресорка поклала в цьому районі чимало своєї живої сили та ресурсів.
Росіяни розповідають, як вони нібито захоплять Соледар, а потім відріжуть усі шляхи постачання до Бахмута і він стане наступним. Однак це не відповідає дійсності.
"Якщо буде захоплення (Соледара – 24 Канал), наразі його немає, то воно нічого не дасть з тактичної точки зору та оборони Бахмута", – підкреслив військовий експерт.
Бої за Соледар та Бахмут: останні новини
- У Соледарі Донецької області тривають запеклі бої. Лінія фронту в районі є доволі гнучкою, тому ситуація змінюється часто. Наразі бої тривають на околицях міста.
- Командир окремої тактичної групи аеророзвідки із позивним "Мадяр" повідомив, що в місті йдуть важкі стрілецькі та артилерійські бої. Однак наші бійці навіть відтісняють ворога. Крім того, військовий закликав не поширювати російську пропаганду, начебто ЗСУ відійшли від Соледара.
- Попри те, що російські окупанти перекидають сили до Соледара, захопити населений пункт, бої поблизу Бахмута також не вщухають. Ворог постійно обстрілює місто та намагається здійснювати наступальні дії.
- Під Бахмутом росіяни використовують тактику стирання міста з лиця Землі. Окупанти закидують населений пункт значною кількістю боєприпасів для того, щоб повністю зруйнувати. Такою ж тактикою росіяни брали й інші міста – Маріуполь та Сєвєродонецьк.