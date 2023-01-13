Росіяни там є, але місто вони не контролюють, – у Зеленського описали ситуацію в Соледарі

В Офісі Президента заявили про дуже важку ситуацію у Бахмуті та Соледарі. У Соледарі відбуваються вуличні бої між українськими воїнами та окупантами.

Глава ОП Андрій Єрмак порівняв ситуацію у Бахмуті та Соледарі з битвою при Вердені у 1916 році. За його словами, після кількох місяців боїв наші воїни утримують позиції.

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Жодна зі сторін не контролює Соледар

Єрмак зазначив, що росіяни безупину наступають великою кількістю людей. Він повідомив, що жодна зі сторін не контролює Соледар.

Перед нами людська маса, яка безперестанку атакує, атакує, атакує... Соледар – це місце вуличних битв, де ні одна зі сторін не контролює місто. Росіяни там є, але місто не контролюють,

– сказав керівник ОП.

Єрмак розповів, що втрат з російського боку багато, набагато більше, ніж у нас. "Ми явно більше цінуємо життя наших солдатів...", – сказав він і додав, що тіла окупантів залишають на місці, адже їх навіть не прибирають.

У ЗСУ спростували заяву окупантів про взяття Соледара

В останні тижні акцент бойових дій змістився до Соледара, який Росія хоче захопити. Окупанти кілька разів завляли, що захопили місто, однак ця інформація не відповідає дійсності.

Чергову заяву про взяття Соледара російські пропагандисти поширили 13 січня. Проте в ЗСУ спростували інформацію російських загарбників. Повідомляється, що в місті тривають бої.

У Міноборони інформували, що росіяни продовжують наступ в районі Соледара. Мета окупантів – прорвати оборону українських військ і захопити Соледар.

Також у Міноборони повідомили про важку ніч в Соледарі, де тривали активні бої. Росіяни підтримують високу інтенсивність наступу, але при цьому зазнають великих втрат.

. Битва за Верденом, що увійшла в історію як "Верденська м'ясорубка" – найдовша битва Першої світової війни. За приблизною оцінкою, близько 300 тисяч німецьких і французьких солдатів загинули у битвах на північному сході Франції за 10 місяців 1916 року.