Прикордонники яскраво відпрацювали по позиціях вагнерівців в Соледарі: вибухове відео
Джерело:Держприкордонслужба України
У Соледарі Донецької області тривають запеклі бої з російськими окупантами. І попри заяви про взяття міста вагнерівцями, Соледар досі залишається під контролем української армії.
Військовослужбовці ДПСУ влучно обстріляли позиції окупантів. Вибухові "привіти" потрапили в окопи та приміщення, де переховувались бійці ПВК "Вагнера".
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Прикордонники вдарили з дрона
На лінії оборони в Соледарі прикордонники зафіксували з БПЛА ворожу піхоту, яка ховалася в окопах і траншеях.
Наші захисники відпрацювали по окупантах бомбардуванням з дрона. Крім того, по позиціях вагнерівцях відпрацювала артилерія однієї з бригад ЗСУ.
Прикордонники обстріляли позиції окупантів: дивіться відео
У західній частині Соледара майорить український прапор
Командир окремої тактичної групи аеророзвідки S.A.R.G. "Птахи Мадяра" з позивним Мадяр опублікував доказ, що частину Соледара досі контролюють українські сили.
Мадяр опублікував відео з дрона. Очі Соледара показують, що у місті досі майорить синьо-жовтий стяг. Командир уточнив, що відео знято 14 січня об 11:18.
Бої за Соледар: останні новини
- Окупанти перекинули до Соледара та Кремінної елітних російських десантників та вагнерівців з Херсона.
- В Міноборони заявили, що зараз у Соледарі підступи до позицій усіяні тілами ворога. Вони буквально лежать під ногами наших військових.
- Російські окупанти вже поспішили відзвітувати про захоплення Соледара. Однак ця інформація не відповідає дійсності.
- Військові експерти кажуть, що на території промзони українським бійцям набагато простіше захищатися та витримувати удари російської артилерії. Адже раніше вони перебували у приватному секторі Соледара, який ворожа артилерія зрівняла з землею.
- Командир окремої тактичної групи аеророзвідки із позивним "Мадяр" повідомив, що в місті йдуть важкі стрілецькі та артилерійські бої. Однак наші бійці навіть відтісняють ворога. Крім того, військовий закликав не поширювати російську пропаганду, начебто ЗСУ відійшли від Соледара.