Тривають масштабні міські бої, – у ЗСУ розказали про битву за Торецьк

Росіяни продовжують наступати на Сході. Зокрема, окупанти не полишають намірів захопити Торецьк.

За останню добу на Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак при підтримці бомбардувальної авіації, передає 24 Канал із посиланням на заяву речниці ОТУВ "Луганськ" Анастасії Бобовнікової в ефірі телемарафону.

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Окупанти штурмують Торецьк

За словами військової, у Торецьку йдуть активні міські бої. Речниця уточнила, що міські бої – це завжди дуже складно, незважаючи на те, що техніка не використовується у таких боях. "Це контактні зіткнення, це дуже – дуже важко", – додала вона.

В одному Торецьку Сили оборони знищують до сотні ворогів за один день, десь 50 – 70 в середньому. Це також промовисто свідчить про масштабні і важкі бої у місті.

Противник активно застосовує артилерію і авіаудари десятками КАБів.

Раніше Бобовнікова зазначала, що у напрямку Торецька та Часового Яру противник продовжує скупчувати сили для подальшого наступу. Йдеться про значне угруповання військ біля обох міст. Це кадрові частини, які складаються з контрактників і мають високий рівень комплектування.