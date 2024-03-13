"Свобода Росії" показала знищення пункту управління ворога

Легіон "Свобода Росії" продовжує вести боротьбу всередині своєї країни. Вони показали знищений пункт управління ворога та розповіли, як просувається битва.

Легіон "Свобода Росії" показав кадри знищення одного з пунктів управління в Росії.

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У Росії знищено пункт управління ворога

Бійці не уточнили, про яке місто мовиться, однак кадри свідчать, що мовиться про Тьоткіно в Курській області.

Був пункт управління та немає пункту управління. Наближаємо кризу для захисту кривавого режиму. Все одно вона не на оборону працює, а на напад,

– заявили в легіоні.

Знищення пункт управління ворога: дивіться відео

Також вони повідомили, що у Тьоткіно наразі тривають бої. За їхніми словами, частина міста вже "звільнена".

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Бійці Легіону також розповіли, що зранку відбувся із противником. Путінські війська намагалися зайти з тилу, але штурмовики Легіону відбили атаку та вдарили у відповідь.

За втратами противника – зможемо сказати пізніше, але візуально – ми їх пошматували,

– мовиться в повідомленні Легіону "Свобода Росії".

Вони також показали відео перестрілки.

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