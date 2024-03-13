"Свобода Росії" показала знищення пункту управління ворога
Джерело:Легіон "Свобода Росії"
Легіон "Свобода Росії" продовжує вести боротьбу всередині своєї країни. Вони показали знищений пункт управління ворога та розповіли, як просувається битва.
Легіон "Свобода Росії" показав кадри знищення одного з пунктів управління в Росії.
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У Росії знищено пункт управління ворога
Бійці не уточнили, про яке місто мовиться, однак кадри свідчать, що мовиться про Тьоткіно в Курській області.
Був пункт управління та немає пункту управління. Наближаємо кризу для захисту кривавого режиму. Все одно вона не на оборону працює, а на напад,
– заявили в легіоні.
Знищення пункт управління ворога: дивіться відео
Також вони повідомили, що у Тьоткіно наразі тривають бої. За їхніми словами, частина міста вже "звільнена".
Противник спробував пройти з тилу: бійці Легіону з ним розправились
Бійці Легіону також розповіли, що зранку відбувся із противником. Путінські війська намагалися зайти з тилу, але штурмовики Легіону відбили атаку та вдарили у відповідь.
За втратами противника – зможемо сказати пізніше, але візуально – ми їх пошматували,
– мовиться в повідомленні Легіону "Свобода Росії".
Вони також показали відео перестрілки.
Російські війська намагалися зайти з тилу до бійців Легіону: дивіться відео
Добровольці закликали жителів Бєлгорода та Курська евакуюватися
- До слова, Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон опублікували спільну заяву, в якій звернулися до жителів Бєлгорода.
- Вони заявили, що обстрілюватимуть військові позиції, які розміщені в містах Білгород і Курськ, тож закликали цивільне населення покинути ці міста, а місцеву владу – розпочати евакуацію.
- У ГУР МО України зазначили, що це вагома заява.