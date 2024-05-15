Танки в місті: Світан пояснив, які нині небезпеки для Вовчанська

Окупанти зайшли до Вовчанська. Українські захисники знищують загарбників у місті, намагаючись їх звідти витіснити.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан заявив 24 Каналу, що нині тривають міські бої із застосування техніки. Її ворог підтягнув у досить значній кількості.

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Російську техніку знищують українські дрони.

Вздовж кордону з Росією, там, де вони спробували вторгнутися, розгорнуто досить багато підрозділів безпілотних літальних апаратів усіх служб одночасно. Процес зупинки російських військ на цьому напрямку запущений,

– сказав Світан.

Військовий експерт зазначив, що розгорнуті сили ЗСУ, НГУ, спецслужби та Нацполіція. Полковник запасу ЗСУ переконаний, що можна сказати, що цей напрямок стабілізований.

Ворог пішов танками

Окупанти найбільше намагаються тиснути у районі Вовчанська. Вони хочуть пройти до міста, вздовж залізничної дороги Вовчанськ – Великий Бурлук – Куп'янськ. Так ворог хоче вийти у тил Куп'янського угруповання ЗСУ.

"Але зав'язли вони у Вовчанську. Нині триває знищення міста. ФАБами вони намагалися його практично в нуль розкотити – не вдалося. Усе-таки там є наше ППО, і росіяни не так вільно почуваються, як би їм хотілося", – додав льотчик-інструктор.

Тепер загарбники почали застосовувати танки. Вони зайшли у місто. З одного пострілу він може скласти будинок. Це доволі серйозна зброя. Найімовірніше, окупанти хочуть повністю знищити місто під нуль саме цією технікою. Утім, Світан переконаний, що розв'язати питання з танками допоможуть БпЛА.

Основне завдання – зв'язати наші війська. Вони тут його виконують. Але далі другої лінії оборони вони не просунулися. Вони уперлися і на деяких позиціях навіть перестали атакувати. Тобто, йде переформатування, розуміння процесів – як далі їм діяти,

– наголосив військовий експерт.

Ворогу не вистачає сил та засобів, які у нього є нині, аби прорвати другу лінію оборони ЗСУ. Тому льотчик-інструктор переконаний, що загарбники ухвалюватимуть рішення або відходити, або підтягувати ресурси. Якщо останнє, то це їм доведеться робити зі Східного фронту.

Тобто з одного боку, противник зв'язав українські війська та не дав можливість розгорнути резерви на Сході України. А з іншого боку – росіянам доведеться виводити війська зі Сходу, якщо вони ухвалять таке рішення. Тут питання у стратегії російського командування.

Що відбувається у Вовчанську