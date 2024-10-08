Чи були взагалі шанси втримати Вугледар восени: командир 72 бригади дав чітку відповідь

В останні дні боїв Вугледар уже опинився фактично у тактичному оточенні з боку ворога. Росіяни тиснули на наших захисників, тому утримувати місто було надзвичайно складно.

Про це заявив командир 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, полковник Олександр Охріменко в інтерв'ю виданню "Главком".

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Що сказав Охріменко про можливість далі утримувати Вугледар

Олександр Охріменко наголосив, що він очолив 72 ОМБр не в найлегший час. Адже після 27 вересня обстановка, в якій захисники бригади виконували бойові завдання, була дуже напруженою, особливо на флангах, що не дозволяло утримувати надалі Вугледар.

Фактично це вже було тактичне оточення – здійснювати евакуацію, поповнення боєприпасами вже було вкрай складно. Резерви, які раніше могли підходити, станом на 27 – 28 вересня, вже були під вогневим впливом противника. На деяких ділянках він діставав навіть великокаліберною зброєю,

– підкреслив полковник.

Комбриг зауважив, що тими силами та засобами, які були у нього в підпорядкуванні, утримати Вугледар, об'єктивно, можливості не було.

"З іншого боку, ситуація на півдні Донбасу до кінця вересня так змінилася, що утримання Вугледара втрачало своє значення", – пояснив військовий.

До слова, Олександр Охріменко також пояснив, що українські війська не залишили Вугледар раніше, щоб завдати ворогу максимальних втрат і не допустити його просування. За словами військового, зараз лінія зіткнення стабілізована, а противника зупинено.

Окрім того, полковник зазначив, що під час виходу з Вугледара наші захисники не змогли евакуювати всіх поранених військових. Адже ворог надзвичайно інтенсивно обстрілював місто, що людей неможливо було довести до точки евакуації.