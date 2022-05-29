Бої запеклі та тривалі, про остаточні результати говорити рано, – Маляр про гарячі точки фронту

Росіяни продовжують здійснювати активні наступальні дії та обстріли на Донбасі. Наші герої стримують ворога та не дають йому просуватися далі.

На Сході України триває запекле протистояння наших героїв та російських окупантів. Рашисти зосередили свої сили на кількох напрямках та хочуть будь-що повністю окупувати Донецьку та Луганську області.

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Бої на Сході