Для чого росіяни перекидають війська на Запорізький напрямок: огляд фронту від Світана

ЗСУ продовжують вгризатися в основну лінію оборони ворога на Півдні. У паніці окупанти починають перекидати туди додаткові сили з інших відтинків фронту.

Однак "голими" інші частини фронту росіяни також не лишають, заповнюють їх ненавченими, погано оснащеними частинами з резервів. Ці та інші події на фронті в щоденному зведенні для 24 Каналу проаналізував військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

Зверніть увагу Росія хоче зупинити наступ ЗСУ, але може опинитися у пастці: аналіз розвідки Британії

Кримський міст буде зруйнований

В ніч на 2 вересня нібито "тричі був атакований Кримський міст", про це стало відомо з російських джерел. Удар буцімто відбувався невідомими об'єктами, за деякими даними мовиться про 2 катери, які начебто були знищені.

Українська сторона не підтвердила жодних атак у Чорному морі цієї ночі. Однак в будь-якому випадку будуть проводитися розвідувальні атаки, переконаний Світан. Адже українське командування чітко заявило про свої плани на звільнення Криму та перехід війни на територію Росії.

Насправді невідомо, чи були ці атаки, та що вони могли залишити після себе – міни, торпеду, безпілотний підводний апарат тощо, додав льотчик-інструктор.

Загалом такі події означають, що українські спецслужби далі продовжують виконання поставленого завдання – знищення Кримського мосту, а отже фінал буде досягнутий. Мовиться зокрема про пошкодження мосту, адже повністю його зруйнувати – означає розібрати його так само як він і будувався, а на це потрібний значний час.

Для того, аби перерізати повністю російське постачання до півострова Крим, крім Керченського мосту, варто перерізати також можливості постачання флотом, повітряними суднами і поромними переправами, наголосив військовий експерт.

Повний аналіз боїв на фронті від Світана: дивитись відео

Бої за Запорізьку область

За останню добу у ЗСУ було зафіксоване просування на Запорізькому напрямку в районі Новопрокопівки.

Полковник запасу вважає, що рух захисників спрямований не на населений пункт Токмак, а дещо східніше. ЗСУ рухаються між Новопрокопівкою та Вербовим, видавлюючи російські гарнізони в цих населених пунктах.

Токмак краще брати в напівоточення зі сходу. Рух між Новопрокопівкою та Вербовим і говорить про те, що ми рухаємося в сторону залізничної дороги, що підходить зі сходу і шосейної дороги з південного сходу,

– зауважив військовий аналітик.

Такі дії змусять росіян покидати навколишні населені пункти. Далі рух південніше міста змусить росіян виходити з Токмака, Енергодара та всього Запорізько-Херсонського плацдарму, що буде відрізаний.

Росіяни перекидають війська на Південь

Інститут вивчення війни повідомляв, що росіяни розгорнули резервну армію, аби перекинути її на Південь України.

Світан пояснив, що в окупантів повинна була розгорнутися 25-та загальновійськова армія в грудні 2023 року. Однак тепер ворог частини ще не розгорнутої армії починає уже зараз перекидати на Луганський напрямок, заміняючи там 41-шу загальновійськову армію, яка вже давно воює.

Однак 41-ту армію вони перекидають на запорізький напрямок, розуміючи, що там невдовзі фронт буде повністю прорваний і українські війська вийдуть на оперативний простір.

25-тка не готова, дуже погано оснащена. Ще, як мінімум, кілька місяців потрібно було її підготовлювати, проте росіян змушує уже зараз до такого переміщення наша готовність прорвати Запорізький напрямок,

– розповів полковник в запасі.

Росіяни буквально обирають між погано і дуже погано. Такими частинами вони не зможуть підсилити запорізький фронт, адже окупанти з них уже давно воювали на Луганському фронті і потребують ротації. Такі дії росіяни здійснюють від безвиході, натомість заводять зовсім молодих не підготовлених бійців на Луганський напрям.