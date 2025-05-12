"Повітряний палац" у небі: що за літак Катар хоче подарувати Трампу

За угодою, що вже отримала статус безпрецедентної в медіа, адміністрація Дональда Трампа планує прийняти від уряду Катару надрозкішний літак Boeing 747-8. Цей гігантський авіалайнер – унікальний за своєю конфігурацією та розкішшю – спочатку використовуватиметься як тимчасовий президентський борт, а згодом перейде у власність фонду майбутньої президентської бібліотеки Трампа.

Як повідомляє ABC News з посиланням на джерела, знайомі з умовами угоди, мова йде не лише про передання техніки, а про подарунок орієнтовною вартістю 400 мільйонів доларів – і це без урахування вартості переобладнання та систем безпеки. Однак у Катарі вже назвали "неточним" повідомлення про подарунок.

24 Канал зібрав головне з історії про "повітряний палац" для Трампа.



"Повітряний палац" під час зльоту з аеропорту Вест-Палм-Біч у США / Фото Ben Curtis / AP

Літак мрії, що стане Air Force One

Boeing 747-8, який катарці мають намір передати для користвування президентові США, вже отримав прізвисько "повітряний палац" – через його гіперлюксовий інтер'єр. Він схожий радше на президентську резиденцію, ніж на звичайний лайнер. Дональд Трамп мав нагоду побачити цей літак на власні очі під час його стоянки у Вест-Палм-Біч у лютому цього року.

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Попри те, що офіційне оголошення про подарунок планувалося зробити під час найближчої поїздки Трампа до Катару – його першого закордонного візиту в межах другого президентського терміну, – в Білому домі вже поспішили повідомити: безпосередня передача літака відбудеться пізніше.

Інтер'єр одного з Boeing 747-8 / Фото Greenpoint Technologies

Що відомо про Boeing 747-8 – "палац у небі"

Boeing 747-8 — це остання та найдовша модель легендарної лінійки "джамбо джетів" від Boeing. Його довжина сягає понад 76 метрів, а місткість — до 467 пасажирів у трикласній конфігурації. Літак здатен пролетіти майже 15 тисяч кілометрів без дозаправлення, розвиваючи крейсерську швидкість близько 917 км/год. Оснащений чотирма сучасними двигунами General Electric GEnx, він споживає менше пального та створює менше шуму.



У комерційній авіації модель дебютувала у 2012 році, першою її ввела Lufthansa. У салоні – покращене освітлення, вигнуті стелі й інтер'єр, натхненний Boeing 787 Dreamliner. Загалом було вироблено 155 літаків 747-8, з них 48 пасажирських. Виробництво завершили у 2023 році, поставивши крапку в епосі чотиримоторних лайнерів.

Що каже закон

Подарунок такого масштабу від іноземної держави – річ виняткова. Він одразу ж викликав хвилю запитань: чи не порушує така передача закони США, зокрема заборону на хабарництво та The Emoluments clause, норму Конституції, яка забороняє чиновникам приймати подарунки від іноземних урядів?



"Повітряний палац" у лівреї Lufthansa / Фото Boeing

Попереджаючи хвилю критики, в Білому домі та мін'юсті США провели попередній юридичний аналіз. Джерела повідомляють, що юристи дійшли висновку: Пентагон має право прийняти літак, а згодом передати його фонду президентської бібліотеки – і це не суперечитиме чинному законодавству.

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Зокрема, головна юридична експертиза надійшла від генпрокурорки Пем Бонді, яка надала відповідний меморандум за запитом юрисконсульта Білого дому Девіда Воррінгтона.

Її висновок: оскільки подарунок не обумовлений жодними діями Трампа або адміністрації і передається не йому особисто, а спершу ВПС, а потім бібліотечному фонду – юридичних порушень немає.

У заяві для ABC News прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт запевнила, що "будь-які подарунки від іноземних урядів приймаються з повним дотриманням чинного законодавства", і додала: "Адміністрація президента Трампа дотримується політики повної прозорості".

Цікаво! Єврокомісія розпочала дисциплінарне провадження проти колишнього гендиректора транспортного департаменту Генріка Хололея, якого підозрюють у прийнятті розкішних подарунків від Катару, зокрема оплачених перельотів у бізнес-класі під час перемов про безвіз. Про це на початку травня повідомляли в AFP.



Зараз Хололей працює радником у департаменті міжнародного партнерства. Якщо провину доведуть, йому може загрожувати покарання – від догани до звільнення. Справу паралельно розслідує прокуратура ЄС. Хололея вже звільнили з попередньої посади у 2023 році після перших повідомлень про його зв’язки з Катаром. Справу розглядають на тлі ширшого скандалу "Катаргейт", що торкнувся низки євродепутатів.

Демократи в Палаті представників США уже вимагають розслідувати можливу передачу адміністрації Дональда Трампа розкішного літака від Катару вартістю 400 мільйонів доларів. За даними Axios, конгресмен Річі Торрес надіслав запити до кількох держустанов із вимогою негайно перевірити, чи не порушує така передача федеральне етичне законодавство та Конституцію.

У Демпартії назвали ситуацію "черговою аферою" Трампа та закликали запровадити реформи, щоб унеможливити передачу іноземних подарунків у приватне користування.

Що відбуватиметься далі з літаком

Спершу літак мають передати ВПС США, де його оснастять згідно з вимогами для транспортування президента: це передбачає захищені канали зв'язку, системи протиракетного захисту, електроніку тощо. За словами джерел, усі витрати покриватимуться коштом бюджету повітряних сил США.

Модернізацію виконуватиме компанія L3Harris Technologies, яка вже залучена до проєкту, згідно з інформацією Wall Street Journal. Як тільки модернізацію завершать, до 2029 року, літак формально перейде у власність Trump Presidential Library Foundation.

Опозиція у шоці: "Це хабар з додатковим місцем для ніг"

Новина викликала миттєву реакцію серед демократів. Лідер сенатської більшості Чак Шумер у соцмережах написав:

Нічого так не символізує America First, як Air Force One, оплачений Катаром. Це не просто хабар – це розкішне іноземне втручання з додатковим простором для ніг.

Конгресмен Адам Шифф нагадав про No Title of Nobility Clause (заборону на прийняття титулів чи подарунків): "Це безсоромна корупція", – написав він.

У відповідь Дональд Трамп у своєму пості заявив, що демократи намагаються змусити його адміністрацію "заплатити ПОВНУ ЦІНУ" за літак замість того, щоби просто прийняти його в дар за "прозорою угодою". "Будь-хто може витратити гроші! Демократи – світового рівня невдахи! MAGA", – завершив допис Трамп.

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На сьогодні ВПС використовують два Boeing 747-200, які працюють з 1990 року. Проєкт заміни цих літаків, укладений із компанією Boeing у 2018 році, постійно стикається з затримками та перевитратами бюджету.



На фоні цих затримок Трамп не приховує розчарування і вже залучив Ілона Маска до пришвидшення процесу. Завдяки цим зусиллям, терміни здачі нових бортів вдалося скоротити – з 2029 до 2027 року. Але Трамп наполягає, що новий літак йому потрібен вже цьогоріч.

Чи відбудеться взагалі передача літака

У неділю влада Катару офіційно спростувала повідомлення про те, що США от-от приймуть від королівської родини країни розкішний літак, який нібито мав стати новим Air Force One для Дональда Трампа. Однак у коментарі для POLITICO пресаташе Катару в США Алі Аль-Ансарі охолодив інформаційний ажіотаж: він назвав публікацію "неточною" і дав зрозуміти, що питання передачі літака залишається на рівні обговорення.

Можлива передача літака для тимчасового використання як Air Force One наразі розглядається міністерствами оборони Катару та США. Але справу ще не завершено: юридичні департаменти обох країн вивчають її, і жодного остаточного рішення поки не ухвалено,

– заявив Аль-Ансарі.

Важливо! Цей Boeing оцінюється в 400 мільйонів доларів. За даними ABC, анонс мав відбутися під час майбутнього візиту Трампа на Близький Схід. Проте, як уточнює POLITICO, наразі жодного публічного оголошення на час поїздки не заплановано.



Президент США має вирушити у чотириденне турне країнами Перської затоки – із зупинками в Саудівській Аравії, Катарі та ОАЕ. І саме на фоні цього візиту й з'явилась інформація про "повітряний подарунок". Один із посадовців США, знайомий із переговорами, підтвердив, що розмови про передачу літака дійсно велися – нібито за ініціативи еміра Катару. Ще одне джерело, колишній американський чиновник, підтвердило, що в процес були залучені міноборони обох країн. Обоє співрозмовників говорили на умовах анонімності через чутливість теми.

Навіть якщо юридично угода оформлена бездоганно, її політична та етична сторона залишається під питанням. Чи може іноземна держава так глибоко втручатись у символіку американської влади та наскільки серйозно цей випадок може використати опозиція. І чи не стане "повітряний палац" ще одним цвяхом в домовину другого терміну Трампа.