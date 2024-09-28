Про це не хочуть говорити: чому Захід не наважується дозволити удари вглиб Росії

Захід досі не надав Україні дозвіл на удари далекобійною зброєю по Росії. Та не тому, що остерігається диверсій та підпалів на об'єктах США та НАТО у Європі.

Країна-агресорка вже давно вчиняє підривні дії в європейських країнах, тому є інша причина. Детальніше 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Чому Захід не наважується дозволити удари вглиб Росії

Російський диктатор Владімір Путін сподівався, що зміна ядерної доктрини та випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат" створить більший ефект. Буцім Захід серйозно злякається, але цього не відбулося.

Чи має значення те, що в Росії є ядерна зброя і Путін погрожував застосувати й атакувати об'єкти США та НАТО на території Європи, зокрема, в Румунії? Думаю, що це має свій відбиток. Просто ніхто не скаже про це,

– підкреслив Мусієнко.

Це не можна пояснити тим, що у разі дозволу на дальні удари ракетами американського та європейського виробництва, Росія розпочне диверсії та підпали у європейських країнах. Вона й так продовжує цю злочинну діяльність. І про це знає американська розвідка.

Зверніть увагу! NYT із посиланням на американських офіційних осіб повідомило, що розвідувальні служби США вважають, що Росія, імовірно, відповість більшою силою проти Вашингтону та їхніх союзників, якщо вони погодяться надати Україні дозвіл на використання західних ракет дальнього радіуса дії для завдання ударів углиб країни-терористки.

Ще у травні низка провідних медіа попереджувала, що Росія може вербувати людей та проводити підривні дії. Тому, на думку керівника Центру військово-правових досліджень, не варто очікувати, що скасування обмежень призведе до сплеску.

Насправді ризики лежать у площині можливого ядерного протистояння. Поки така позиція залишається. Звичайно, що ніхто не хоче про це говорити <...> Зберігається "червона лінія". Заміняємо "бо будуть підривні дії в Європі" на "ризик ядерної ескалації та застосування тактичної ядерної зброї". Тоді, гадаю, це буде правда,

– констатував Олександр Мусієнко.