Шуфрич, Портнов, Кива та інші: кого, окрім Бойка, позбавлять державних нагород
У четвер, 19 грудня, Верховна Рада України підтримала депутатський запит Лозинського. Ідеться про позбавлення державних нагород осіб, які проявили антиукраїнську позицію.
Про це повідомив народний депутат і військовий Роман Лозинський, інформує 24 Канал.
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Кого іще позбавлять державних нагород
До президента звернулися з огляду на необхідність реагування на запит суспільства щодо очищення кола відзначених державними нагородами від осіб, які сприяли посиленню позиції Росії в Україні.
Лозинський подякував 232 колегам за підтримку депутатського запиту про позбавлення державних нагород кількох десятків регіоналів і їхніх поплічників.
Ганебний факт, що Бойко досі "Герой України". Це давно пора виправити,
– написав депутат.
Окрім Бойка Юрія Анатолійовича, у списку запиту зазначені:
- Литвин Володимир Михайлович;
- Кива Ілля Володимирович;
- Черновецький Леонід Михайлович;
- Шуфрич Нестор Іванович;
- Грищенко Костянтин Іванович;
- Єжель Михайло Броніславович;
- Лавринович Олександр Володимирович;
- Костяк Микола Михайлович;
- Сівкович Володимир Леонідович;
- Кулініч Олег Миколайович;
- Хортів Сергій Іванович;
- Багров Микола Васильович;
- Жар Михайло Васильович;
- Дейч Борис Давидович;
- Червоненко Євген Альфредович;
- Голубович Михайло Васильович;
- Піховшек В'ячеслав Володимирович;
- Борт Віталій Петрович;
- Портнов Андрій Володимирович;
- Ківалов Сергій Васильович;
- Бондаренко Олена Анатоліївна;
- Качний Олександр Сталіноленович;
- Святаш Дмитро Володимирович;
- Клюєв Андрій Петрович;
- Лукаш Олена Леонідівна;
- Мойсеєнко Володимир Олександрович;
- Данилець Володимир Віталійович;
- Лелеко Наталія Віталіївна;
- Гамаюнов Євген Миколайович;
- Костяк Микола Михайлович;
- Кириченко Сергій Олександрович;
- Шайтанов Валерій Альбертович;
- Ременюк Олексій Іванович;
- Ганиш Василь Васильович;
- Лебедєв Павло Валентинович.
Нагадаємо, що сьогодні, 19 рудня, Бойка відкликали з Комітету з питань прав людини. За відповідне рішення проголосували 258 нардепів.
Напередодні Бойко, нардеп і глава "Платформи за життя та мир", потрапив у скандал. Він опублікував відео з проросійськими тезами, критикуючи "радикалів" і заборону російської.