Понад 123 мільйони "бойових" виплатили тиловикам: у Міноборони виявили незаконну витрату коштів
Джерело:Міноборони України
Відповідно до закону на додаткову грошову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень можуть розраховувати захисники, які беруть безпосередню участь у боях. Втім, як показало внутрішнє розслідування Міноборони, "бойові" виплати незаконно отримували й ті військові, які перебували у тилу.
Понад 123 мільйони гривень додаткової винагороди виплатили особам, які не брали участі у бойових діях та не виконували бойових завдань.
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"Бойові" заплатили тиловикам
Так, Міноборони провело аудит у 40 військових частинах і з'ясувало, що "бойові" 100 тисяч гривень на загальну суму 6,5 мільйона гривень виплатили військовослужбовцям понтонно-мостової роти, які виконували завдання у Київській області. Також ще 60 мільйонів додаткової винагороди отримали бійці у пунктах постійної дислокації у Києві.
Це несправедливо, коли доплату за бойові отримують ті, хто не під прямим вогнем або не підтримують тих, хто під прямим вогнем. Маніпуляції виявляємо, прогалини для зловживань закриваємо,
– зазначив заступник міністра оборони України Юрій Джигир.
Крім того, у відомстві зазначили, що чинні правила дозволяють командирам військових частин "надто вільно тлумачити терміни "бойові дії" та "бойове завдання" і відповідно призначати виплати додаткової винагороди на власний розсуд. У Міноборони пообіцяли виправити ситуацію і зробити необхідне для того, щоб додаткові винагороди отримували безпосередні учасники бойових дій.
Хто має право на винагороду у 100 тисяч гривень
На додаткову грошову винагороду можуть претендувати ті військовослужбовці, які:
- ведуть бойові або спеціальні дії на лінії зіткнення у першому ешелоні наступу або контратаки;
- працюють в районі бойових дій та виявляє повітряні цілі ворога;
- ведуть повітряний бій або проводить польоти у зоні бойових дій;
- артилеристи та бійці ракетних військ, які ведуть вогневе ураження противника;
- перебувають на території противника, включно з тимчасово окупованих територіях;
- проводять вогневе ураження повітряних або морських цілей;
- виводять повітряні судна з-під удару противника;
- перебувають на катері, судні чи кораблі в морській або річковій акваторії поза межами місць базування;
- надають медичне забезпечення підрозділам у зоні бойових дій;
- відбивають напад на об'єкти, які перебувають під охороною, звільняє їх від захоплення.