Дельфіни можуть не погодитись, – Гуменюк про залякування щодо застосування бойових дельфінів

У мережі з'явилася інформація буцімто Росія перекидає бойових дресированих дельфінів до військово-морської бази в Новоозерному, що розташована на заході тимчасово анексованого Кримського півострова. Ймовірно, у такий "оригінальний" спосіб росіяни намагаються захиститися від ГУР.

Речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону відреагувала на можливу появу бойових дельфінів у лавах російської армії. Зазначимо, що цих ссавців вважають ефективними проти військових водолазів, передає 24 Канал.

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Новий вид "озброєння"

Україна отримала далекобійні ракети ATACMS від США та здійснила безпрецедентну атаку одночасно на два військові об'єкти окупантів. Водночас "друга армія світу" заявляє, що нібито збільшує кількість бойових дельфінів поблизу Криму через загрозу українських водолазів. Очевидно, що рівень військових спроможностей ворога знижується.

Я думаю, що в умовах гібридної війни росіяни вже не вперше роблять вкиди про застосування тваринного світу в бойових діях. Але враховуючи, що з ними навіть море незгодне, я думаю, що навіть дельфіни не погодяться працювати на їх боці,

– зазначила Гуменюк.

Що цьому передувало

Ще у квітні з'явилася інформація про те, що росіяни виставили бойових дельфінів на захист після вибухів у Севастополі. У червні кількість цих ссавців збільшилася.

Росіяни нібито відправили на військово-морську базу на північному заході Криму бойових дельфінів. Військово-морський флот Росії використовує їх для захисту критично важливих баз від водолазів.

Упродовж останніх місяців українські спецпризначенці посилили активність у Чорному морі. Такі дії викликають паніку в окупантів. Для того, щоб захиститися від ГУР росіяни, ймовірно, перекинули групи бойових дельфінів.

У вересні 2023 року російські загарбники встановили загони для цих ссавців.

Видання, яке спеціалізується на військово-морській тематиці, повідомило, що швидше за все, дельфіни навчені захищати кораблі від потенційних загроз, таких як водолази-мінувальники або водолази-розвідники. Якщо вони натраплять на когось, хто не повинен бути там, то можуть попередити членів своєї команди, щоб вони розслідували або вжили необхідних заходів. Також дельфіни можуть патрулювати узбережжя, де українські спецназівці проводять операції на прибережних об’єктах.