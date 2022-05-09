Бойові наркотики для військових: ще один фейк росіян про "секретні лабораторії" в Україні

"Результативність" – незнайоме слово для російської пропаганди. Міфи про "бойові наркотики" не вражають навіть їхні бездумні маси, але вони далі продовжують натхненно про них брехати.

Українські захисники завдяки своїй шаленій мужності та майстерності ефективно протистоять російським окупантам та завдають їм великих втрат. "Друга армія світу" не здатна зрозуміти такої доблесті та відваги, тому сподівається на усілякі вигадки.

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Знову бойові наркотики

Як повідомив Сергій Лещенко, російські пропагандисти не втомлюються брехати про те, що українські воїни вживають якісь бойові наркотики.

Зокрема, пропагандисти з "Риа Новости" заявили про те, що виявили Рубіжному чергову біолабораторію, де виготовлялися "бойові наркотики" для воїнів ЗСУ.

Щоправда, росіяни вже почали плутатися у власній брехні, адже постійно не можуть визначитися, що ж саме виготовляють у "секретних українських біолабораторіях": біологічну зброю чи бойові наркотики для українських солдатів.

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Президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Тепер Америка зможе надавати нам зброю та іншу допомогу за спрощеною процедурою, оминаючи багато бюрократичних формальностей. Це забезпечить швидке та ефективне постачання допомоги в Україну.

Російські окупанти продовжують обстрілювати Одесу ракетами. У місті чутно вибухи, можливо, це працює ППО. Усім мешканцям міста потрібно залишатися в укриттях до відповідного сигналу про відбій тривоги.

Впродовж доби 9 травня російські окупанти на Сході йшли в атаку 8 разів. Наші мужні захисники впоралися з усіма навалами рашистів. Ворог на своє "свято" і втрат зазнав "святкових": 250 солдатів та понад 30 одиниць бойової техніки. Таким чином наші герої готові вітати ворога щодня.

На Луганщині тривають активні бої із загарбниками. Очільник Луганської ОВА повідомив, що наші бійці не лише тримають оборону, а й працюють над звільненням населених пунктів. Окрім того, стало відомо, що почала прибувати закордонна зброя, яку наші воїни вже вправно використовують.

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