Досвяткувався: бойовик на Донбасі застрелився, відзначаючи День космонавтики

На окупованому Донбасі 12 квітня з власної необережності загинув російський бойовик. Він відзначав День космонавтики і застрелився.
Джерело:ОТУ "Північ"
Як повідомляють у ЗСУ, про інцидент на окупованій території стало відомо з розвідки. Бойовик загинув, 12 квітня у Золотому-5.
Важливо Назвали ім'я військового, який загинув під прицільним вогнем окупанта
Російський найманець грубо порушив заходи безпеки та отримав смертельне кульове поранення в голову. Він необережно поводився зі зброєю. Росія у таких випадках намагається всіляко "зам'яти" інцидент.
Так, у ЗСУ зазначають: російські окупанти звинувачують Україну у вбивствах при зменшенні кількості особового складу бойовиків. До того ж окупанти приховують низький рівень військової дисципліни найманців.
Що відомо про втрати окупантів
- Від тоді, як було оголошення перемир'я на Донбасі, – 27 липня 2020 року, і до 31 березня, війська окупанта втратили 405 членів особового складу своїх формувань.
- У березні ряди бойовиків відчутно "поріділи": 24 російських найманці загинули, ще 37 – отримали поранення.
- Крім того, в окупантів військової техніки стало менше на 12 одиниць.