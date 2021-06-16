Бойовик хотів здатися українським військовим, але його вбили окупанти, – розвідка

Проросійські бойовики ліквідували одного зі своїх "товаришів по службі" при спробі перейти на бік Збройних сил України. Інцидент трапився вранці, 16 червня.
Окупанти підступно застрелили свого ж військового. Це сталося в районі села Катеринівка, що на Луганщині.
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Російського найманця вбили бойовики при спробі перейти на бік ЗСУ
Військовослужбовець незаконних збройних формувань хотів здатися українським військовим. Втім його було застрелено на одному зі спостережних пунктів російсько-окупаційних військ.
Після цього його "побратими" евакуювали тіло найманця на спостережний пункт. За даними розвідки, ватажки бойовиків намагаються жорстко присікати випадки здачі в полон своїх представників.
До того ж окупанти приховують факти їхніх ліквідацій при спробах переходу на сторону Збройних сил України через небажання захищати самопроголошені республіки.
Окупанти поширюють фейки про ЗСУ: що відомо
- Російські найманці продовжують розповсюджувати фейки про ЗСУ. Українська розвідка 14 червня оприлюднила записи розмови бойовиків, які поширюють неправдиву інформацію про начебто диверсію наших військових у Голубівському.
- Представники незаконних збройних формувань заявили, що українські воїни нібито напали на спостережний пост біля Голубівського.
- Водночас Україна спростувала всі заяви. За даними розвідки, проросійський бойовик у стані алкогольного сп'яніння розстріляв своїх співслужбовців і наклав на себе руки.