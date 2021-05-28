Бойовики поранили українського бійця біля Пісків

Окупанти, нехтуючи домовленостями, продовжують нахабно порушувати режим припинення вогню. Внаслідок їхніх цинічних дій постраждав український військовий.

Уранці 28 травня окупанти обстріляли селище Піски на Донеччині. Один військовий зі складу Збройних сил отримав поранення.

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Що відомо про постраждалого

Ворог обстрілював Піски зі стрілецької зброї.

Наш захисник отримав кульове поранення.

Військового оперативно евакуювали до лікарні.

Стан здоров'я пораненого військового задовільний.

Як повідомили у штабі ООС, українські військові були змушені відкривати вогонь у відповідь. Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Військові зазначають, що вже від початку доби 28 травня і до 7 ранку бойовики вдалися до порушення "тиші" 5 разів. На противагу за минулу добу таких порушень загалом було 9.

Як минула доба на Донбасі