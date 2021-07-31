ЄС не визнає владу "Талібану": бойовики в Афганістані майже повністю захопили провінцію Герат

Станом на 31 липня бойовики "Талібану" фактично захопили провінцію Герат та її однойменну столицю. Загалом місто має 17 районів. Лише один з них залишився під контролем уряду.

У суботу, 31 липня, бойовики просунулися у центральні райони столиці. Афганські військові розповіли, що таліби використовують як укриття житлові будівлі. Саме це ускладнює боротьбу з бойовиками.

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Місцеві жителі залишили свої оселі. Люди наголошують, що насильство необхідно зупинити.

Позиція ЄС

Спеціальний представник ЄС щодо Афганістану Томас Ніклассон заявив: якщо бойовики захоплять владу, країна опиниться в ізоляції та втратить допомогу від Європи.

Якщо "Талібану" вдасться захопити владу військовим шляхом, його не визнає ЄС і більшість країн регіону,

– наголосив політик.

Що відбувається в Афганістані