Бойовики на Донбасі активізували мінування тилових районів, – розвідка

Війська окупантів останнім часом активізували мінування тилових районів біля лінії розмежування на Донбасі. Це створює додаткову небезпеку для місцевих жителів.

Як розповіли у Головному управлінні розвідки Міноборони України, окупанти відновлюють вже наявні та обладнують нові позиції.

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Водночас проросійські бойовики активізували інженерні роботи та мінування ділянок місцевості у тилових районах неподалік від лінії зіткнення.

Противник розширює межі районів для розміщення техніки та озброєння і встановлює навколо них нові мінно-вибухові загородження з використанням протитанкових і протипіхотних мін:

ПФМ-1,

ПОМ-2,

ПМН-2,

МОН-50,

ОЗМ-72.

Ці міни заборонені міжнародними Конвенціями.

Зазначені дії російських окупаційних військ створюють додаткову небезпеку для цивільного населення, яке проживає на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях,

– наголосили розвідники.

Зауважимо, що від військових дій на Донбасі страждає і мирне населення. Так, Україна втратила у війні з Росією понад 150 дітей. Ще понад три тисячі неповнолітніх отримали різні травми.

Щороку в Україні 4 червня вшановують пам'ять дітей, загиблих через російську агресію. Верховна Рада підтримала відповідний законопроєкт 1 червня – у День захисту прав дітей.

Повний текст публікації Головного управління розвідки Міноборони України:

Російські окупаційні війська продовжують нарощувати інженерно-фортифікаційне обладнання передових позицій. Противник відновлює вже наявні та обладнує нові позиції, у тому числі хибні, з використанням макетів техніки та озброєння.

Водночас окупанти активізували інженерні роботи та мінування ділянок місцевості у тилових районах неподалік від лінії зіткнення.

При цьому, противник розширює межі районів для розміщення техніки та озброєння і встановлює навколо них нові мінно-вибухові загородження з використанням протитанкових і протипіхотних мін ПФМ-1, ПОМ-2, ПМН-2, МОН-50, ОЗМ-72, заборонених міжнародними Конвенціями.

Зазначені дії російських окупаційних військ створюють додаткову небезпеку для цивільного населення, яке проживає на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.