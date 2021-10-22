Бойовики на Донбасі активізували мінування тилових районів, – розвідка
Війська окупантів останнім часом активізували мінування тилових районів біля лінії розмежування на Донбасі. Це створює додаткову небезпеку для місцевих жителів.
Як розповіли у Головному управлінні розвідки Міноборони України, окупанти відновлюють вже наявні та обладнують нові позиції.
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Водночас проросійські бойовики активізували інженерні роботи та мінування ділянок місцевості у тилових районах неподалік від лінії зіткнення.
Противник розширює межі районів для розміщення техніки та озброєння і встановлює навколо них нові мінно-вибухові загородження з використанням протитанкових і протипіхотних мін:
- ПФМ-1,
- ПОМ-2,
- ПМН-2,
- МОН-50,
- ОЗМ-72.
Зазначені дії російських окупаційних військ створюють додаткову небезпеку для цивільного населення, яке проживає на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях,
– наголосили розвідники.
Зауважимо, що від військових дій на Донбасі страждає і мирне населення. Так, Україна втратила у війні з Росією понад 150 дітей. Ще понад три тисячі неповнолітніх отримали різні травми.
Щороку в Україні 4 червня вшановують пам'ять дітей, загиблих через російську агресію. Верховна Рада підтримала відповідний законопроєкт 1 червня – у День захисту прав дітей.
Повний текст публікації Головного управління розвідки Міноборони України:
Російські окупаційні війська продовжують нарощувати інженерно-фортифікаційне обладнання передових позицій. Противник відновлює вже наявні та обладнує нові позиції, у тому числі хибні, з використанням макетів техніки та озброєння.
Водночас окупанти активізували інженерні роботи та мінування ділянок місцевості у тилових районах неподалік від лінії зіткнення.
При цьому, противник розширює межі районів для розміщення техніки та озброєння і встановлює навколо них нові мінно-вибухові загородження з використанням протитанкових і протипіхотних мін ПФМ-1, ПОМ-2, ПМН-2, МОН-50, ОЗМ-72, заборонених міжнародними Конвенціями.
Зазначені дії російських окупаційних військ створюють додаткову небезпеку для цивільного населення, яке проживає на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.