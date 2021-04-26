Бойовики на Донбасі атакували житлові райони: у штабі ООС показали наслідки обстрілу

Проросійські бойовики 24 квітня зі заборонених мінометів 120 калібру обстріляли житлові району Водяного, що на Донеччині. На щастя, унаслідок атак ворога ніхто не постраждав.

Українські військові повідомляють, що обстріл окупанти здійснили зі своїх позицій поблизу населеного пункту Пікузи.

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Бойовики обстріляли житлові райони

Обстрілюючи житлові райони Водяного, найманці Росії гатили зі забороненого озброєння, зокрема:

випустили 12 мін з мінометів калібру 120 міліметрів;

випустили 4 міни з міномету калібру 82 міліметри;

здійснили 12 пострілів з СПГ.

У результаті атак російських окупаційних військ було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури та приватні господарства. На щастя, обійшлося без жертв серед цивільних мешканців.

Українською стороною СЦКК здійснено верифікацію обстрілів, у результаті чого зафіксовано воронки від розривів, залишки боєприпасів та збитки, завдані домогосподарствам,

– зазначають у штабі.

За результатами верифікації до СММ ОБСЄ направлено ноту з відповідними доказовими матеріалами.