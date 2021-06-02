Бойовики на Донбасі глушать дрони ОБСЄ та стягують озброєння

Окупанти на Донбасі активізувались. Вони тепер не тільки обстрілюють українські позиції, а й перешкоджають безпілотникам ОБСЄ. Крім того, бойовики продовжують стягувати озброєння.
Так, на окупованому Донбасі зафіксували переміщення та накопичення військової техніки окупантів. Крім того, бойовики розміщують озброєння та військову техніку з порушенням ліній відведення.
Важливо Хомчак назвав напрямки, на яких активізувались проросійські бойовики
Збройні формування ОРДО продовжують нехтувати вимогами щодо розміщення озброєння та військової техніки та порушують як лінії відведення, так і межі виділених місць зберігання зброї,
– мовиться у повідомленні ООС.
Стверджують, що наявні порушення можуть свідчити про бойове злагодження механізованих підрозділів противника.
Російські найманці глушать дрони ОБСЄ
- Окупанти продовжують перешкоджати допуску представників місії ОБСЄ на окуповані території.
- Такі порушення зафіксували в населених пунктах Бессарабка, Нова Мар'ївка.
- Крім того, безпілотники ОБСЄ зазнавали впливу перешкод сигналу через глушіння.
- Зокрема, під час польотів біля Криничного, Богданівки та Голубівки.
- Також бойовики використовували засоби РЕБ російського виробництва, перешкоджаючи польотам безпілотників у районі Степанівки, Констянтинівки, Кам'янки, Красногорівки.