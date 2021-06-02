Бойовики на Донбасі глушать дрони ОБСЄ та стягують озброєння

Окупанти на Донбасі активізувались. Вони тепер не тільки обстрілюють українські позиції, а й перешкоджають безпілотникам ОБСЄ. Крім того, бойовики продовжують стягувати озброєння.

Так, на окупованому Донбасі зафіксували переміщення та накопичення військової техніки окупантів. Крім того, бойовики розміщують озброєння та військову техніку з порушенням ліній відведення.

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Збройні формування ОРДО продовжують нехтувати вимогами щодо розміщення озброєння та військової техніки та порушують як лінії відведення, так і межі виділених місць зберігання зброї,

– мовиться у повідомленні ООС.

Стверджують, що наявні порушення можуть свідчити про бойове злагодження механізованих підрозділів противника.

Російські найманці глушать дрони ОБСЄ

Окупанти продовжують перешкоджати допуску представників місії ОБСЄ на окуповані території.

Такі порушення зафіксували в населених пунктах Бессарабка, Нова Мар'ївка.

Крім того, безпілотники ОБСЄ зазнавали впливу перешкод сигналу через глушіння.

Зокрема, під час польотів біля Криничного, Богданівки та Голубівки.

Також бойовики використовували засоби РЕБ російського виробництва, перешкоджаючи польотам безпілотників у районі Степанівки, Констянтинівки, Кам'янки, Красногорівки.