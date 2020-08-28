З початку режиму всеосяжного припинення вогню бойовики продовжують нести втрати особового складу. З 27 липня на Донбасі помер 21 боєць військ окупанта, ще 29 – зазнали поранень, однак усі не з вини українських військових.

За даними розвідки, підрозділи збройних формувань РФ на Донбасі продовжують втрачати бійців, повідомили у фейсбуці штабу ООС.

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З моменту початку повного і всеосяжного режиму припинення вогню від 27 липня ворожі підрозділи втратили 21 особу померлими і 29 пораненими та травмованими,

– йдеться у повідомленні.

У штабі додають, що всі втрати – небойові.

Серед причин смертей та травмувань

підриви на власних вибухових пристроях;

самогубства;

передозування наркотиками та алкоголем;

нестатутні відносини;

ДТП;

самовільне залишення місця служби.

За інформацією українських розвідників, "морально психологічний стан у ворожих підрозділах вкрай низький", до цього додається "суттєва неукомплектованість особовим складом".

Неуспішні спроби бойовиків залучити людей до війська

Розвідка додає, що окупанти хочуть залучити мирних чоловіків до контрактної служби, однак безуспішно: "Агітаційна кампанія і заклики йти служити до війська псевдореспублік не викликала довіри у місцевих мешканців і повністю провалилася".

Тому тепер так звана влада окупантів вирішила провести осінній призов громадян на строкову службу та набрати 10 тисяч новобранців. Начебто "новобранці будуть служити лише в пунктах постійної дислокації та відповідатимуть за охорону об’єктів, несенням вартової служби і виконанням господарських робіт". Однак мирні жителі Донбасу на таку пропозицію не відгукуються.

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Зверніть увагу! Завершився перший місяць, відколи набрав чинності повний і всеосяжний режим припинення вогню на Донбасі . Проте окупанти регулярно порушують домовленість, влаштовуючи провокації. За цей час спеціальна моніторингова місія ОБСЄ нарахувала 713 порушень.



Карта окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу