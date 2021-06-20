Бойовики на Донбасі схопили свого "побратима", який раніше працював в МВС України

В окупованому Харцизьку, що на Донбасі, так звані співробітники "МГБ" і "УСБ" затримали зрадника України та колишнього працівника українського МВС Віталія Мазура. Під час затримання колаборант влаштував стрілянину.

За даними донецького блогера, який пише під ніком donetchanyn, Мазур обіймав посаду заступника начальника розшуку так званого МВС "ДНР".

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Мета затримання колаборанта проросійськими бойовиками наразі невідома. Однак, як зазначив блогер, Мазур чинив опір і навіть влаштував стрілянину.

Мої джерела повідомили, що він обіймає посаду заступника начальника розшуку МВС "ДНР". Точніше обіймав. Нещодавно він був затриманий співробітниками "МГБ" і "УСБ" в Харцизьку,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про Віталія Мазура

Згідно з інформацією із сайту "Миротворець", 43-річний Віталій Мазур був начальником БНОН в Шахтарську. У 2014 році він пішов повоювати. Він обкрадав квартири та віджимав автомобілі.



Віталія Мазура схопили бойовики / Фото з телеграм-каналу donetchanyn