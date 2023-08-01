"Переплюнули" Дон Кіхота: кадирівці розстріляли білгородські кущі, сприйнявши їх за бійців ЗСУ

У Кадирова показали нове відео, як його "прославлена" "тікток-армія" нібито вступила у бій з українськими військовими у Харківській області. Проте, як виявилося, "бій" насправді відбувся не там і зовсім не з бійцями ЗСУ.

Кадирівці виплигують зі штанів, аби перевершити всесвітньо відомого Дон Кіхота, який вступив у бій з вітряками, уявляючи, що то велетні. Тоді, коли доблесний ідальго переплутав ворога із вітряками, бійці Кадирова вирішили, що дерева в Бєлгородській області – то диверсанти Збройних сил України. Про те, як "тікток-армія" "билася" з уявними "українцями", читайте на сайті 24 Каналу.

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Бій з кущами

У нашумілому відео бойовики спочатку чванькувато дефілюють перед камерою. А потім починається: спочатку вони гатять по "противнику" із протитанкових гранатометів, а далі лунають звуки перестрілок.

Відео знято у притаманному "найліпшій інтернет-армії" пафосному стилі.

Втім, вочевидь, зосередившись на красі кадру, кадирівці випустили окремі деталі, які, зрештою, викрили їхній "постановочний" номер.

Однак, навряд чи викриття занадто стурбувало їх. Адже відомо, що російський електорат звик "їсти" все, що перед ним поставлять.

На чому "прокололися" кадирівці

По-перше, вони заявили, що нібито змогли прорватися до Харківської області. І саме там відбулася знята на камеру сутичка з українськими військовими.

Однак OSINT-фахівці помітили, що відео знімали насправді у Бєлгородській області Росії за приблизно два кілометри від території України.

: OSINT – це скорочення від open source intelligence ("розвідка на основі відкритих данних").

Крім того, на відео так і не з’явилися ті самі "нацики-фашисти", з якими до поту воювали найманці.

Увесь час вони просто гатили із гранатометів по деревах.

Також кадирівці не врахували те, що, якби місцевість, яку вони показують була лінією фронту, на землі всюди були б чорні сліди від ударів.

"TikTok-війська" Кадирова та їхні "подвиги"

Кадирівці воюють у тіктоці, а у реальному житті вони зазвичай відсиджуються у тилу та гвалтують російських мобілізованих. Окупанти неодноразово скаржилися на нелюдське ставлення з боку бойовиків Кадирова.

Також кадирівці відомі своїм нахабством. Вони безцеременно відбирають майно у цивільних.

Так, до прикладу, у мешканців Донецька найманці забирають автомобілі, які були неправильно припарковані.