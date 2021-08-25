Бойовики намагалися збити запущені українські прапори над окупованим Донбасом
Джерело:ООС
До Дня Прапора та Дня Незалежності над Донбасом запускали національні стяги. Окупанти відреагували миттєво. Вони намагались збити прапори.
Українські прапори запускали з Торецька, Світлодарська, Маріуполя, Кам'янки та КПВВ Щастя.
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Таким чином українці привітали зі святами патріотів, які залишились під окупацією. Прапори на синьо-жовтих кульках запускали й раніше.
Прапор над Донбасом / Фото ООС
Бойовики перешкоджали
Захисники з радіоперехоплень дізналися, що ворог намагався збити українські стяги. Проте окупантам це не вдалось.Зверніть увагу! У День Незалежності бойовики на Донбасі особливо активізувались. Вони 2 рази зривали тишу та запускали безпілотник. На жаль, окупанти вбили одного українського захисника та поранили ще двох.
Військові запускають великий прапор / Фото ООС
Прапор над окупованими територіями / Фото ООС
Український прапор запускали і над Москвою
Синьо-жовтий стяг 23 серпня підіймали не лише в Україні, а й у різних куточках світу. Наприклад, прапор запустили і в Росії. Це сталось у центрі Москви. Невідомо, хто саме підняв у повітря стяг.
До слова, його можна було помітити і з Кремля.