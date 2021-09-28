Бойовики обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі: поранені 2 українських бійців

Російські найманці на Донбасі вранці 28 вересня знову активізувалися. У результаті 2 українських військових отримали поранення.

У штабі Операції об'єднаних сил повідомили, що збройні формування Росії й надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Збройних сил України.

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Бойовики поранили українських захисників

Від початку доби 28 вересня війська окупанта 3 рази порушили "тишу".

Вночі та вдосвіта в напрямку Кримського бойовики вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. А вранці поблизу Павлополя російські найманці гатили з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У результаті атак ворога 2 українських військових отримали вогнепальні поранення. Наразі воїни перебувають в лікувальному закладі, стан їхнього здоров'я – задовільний.

На ворожі провокації бійці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Нагадаємо, про першого пораненого на Донбасі 28 вересня стало відомо раніше.

Доба 27 вересня на Донбасі: коротко

Протягом 27 вересня російські окупаційні війська 8 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Ворог обстрілював позиції ЗСУ поблизу Попасної, Катеринівки, Новолуганського, Золотого-4 і Причепилівки.

На щастя, внаслідок атак противника жоден український захисник не постраждав.