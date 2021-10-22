Бойовики обстріляли позиції ЗСУ: український захисник у лікарні
22 жовтня 2021 , 12:48Читать новость на русском
Джерело:фейсбук-сторінка ООС
Російсько-окупаційні війська цинічно продовжують порушувати домовленості про перемир'я. 22 жовтня внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранення український військовий.
Загалом від початку доби зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. 1 із них був із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Читайте також З вдячністю у серці: українцям пропонують надіслати листівку військовим
Пораненого бійця передали медикам
Військовослужбовцю Об'єднаних сил, який зазнав поранення, оперативно надали домедичну допомогу. Після цього його евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я бійця – середньої важкості.
Де та з чого гатили російські найманці:
- поблизу Золотого-4 – з великокаліберних кулеметів;
- в напрямку Красногорвіки – з мінометів та артилерії;
- у бік Катеринівки – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
Блокування роботи ОБСЄ на Донбасі: що відомо
- Нещодавно на Донбасі затримали російського найманця Андрія Косяка. Він проводив розвідку під прикриттям розмінування території.
- Після цього з боку бойовиків посипалися погрози. Мовляв, вони вілдмовляться від мінського формату, якщо їхнього посіпаку не відпустять.
- Пізніше вони вдалися до інших методів й заблокували представників місії ОБСЄ в готелях у Горлівці та Донецьку. Дещо послабили блокування роботи СММ лише 21 жовтня.