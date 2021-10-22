Бойовики обстріляли позиції ЗСУ: український захисник у лікарні

22 жовтня 2021 , 12:48
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Джерело:

фейсбук-сторінка ООС

Російсько-окупаційні війська цинічно продовжують порушувати домовленості про перемир'я. 22 жовтня внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранення український військовий.

Загалом від початку доби зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. 1 із них був із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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Пораненого бійця передали медикам

Військовослужбовцю Об'єднаних сил, який зазнав поранення, оперативно надали домедичну допомогу. Після цього його евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я бійця – середньої важкості.

Де та з чого гатили російські найманці:

  • поблизу Золотого-4 –  з великокаліберних кулеметів;
  • в напрямку Красногорвіки –   з мінометів та артилерії;
  • у бік Катеринівки – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Блокування роботи ОБСЄ на Донбасі: що відомо

  • Нещодавно на Донбасі затримали російського найманця Андрія Косяка. Він проводив розвідку під прикриттям розмінування території.
  • Після цього з боку бойовиків посипалися погрози. Мовляв, вони вілдмовляться від мінського формату, якщо їхнього посіпаку не відпустять.
  • Пізніше вони вдалися до інших методів й заблокували представників місії ОБСЄ в готелях у Горлівці та Донецьку. Дещо послабили блокування роботи СММ лише 21 жовтня.
Автор: Ірина Буртик