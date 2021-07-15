Бойовики на Донбасі обстріляли селище з цивільними: Бутусов опублікував запис цинічних перемовин

15 липня 2021 , 08:38
Читать новость на русском

Джерело:

фейсбук Юрія Бутусова

Російські найманці 12 липня відкрили вогонь по селищу Гольмівський, розташованому на окупованій території Донеччини. Журналіст Юрій Бутусов оприлюднив запис переговорів полковника Росії з терористом, на якому той дає координати цілей.

За словами журналіста, цей запис свідчить про те, що обстріл проводився навмисно для провокації напередодні переговорів у нормандському форматі.

Читайте також Окупанти на Донбасі цинічно обстріляли кладовище

Деталі запису переговорів окупантів

Перемовини вів полковник збройних сил Росії Сергій Ростовцев (позивний "Дон"), який також є заступником командира 3-ї ОМСБр "Беркут" і куратором артилерійських підрозділів, та командир терористів Ігор Українець (позивний "Мінер").

Під час розмови російський військовий передав декілька координат для артилерійських ударів. Було завдання загалом випустити понад 170 снарядів.
Терорист у відповідь заявив, що вказані координати не дотягують до українських військових і потрапляють на територію селища Гольмівський.

Далі Ростовцев наказав не ставити запитання та виконувати наказ. На фразу про те, що можуть постраждати цивільні, російський військовий цинічно випалив – "не катастрофа". "Ніби вперше", – додав він.

Бойовик продовжив: "Зрозумів. Типу "укрофашисти" в православне свято діточок накрили". Після цього "Мінер" пішов виконувати наказ російського полковника.

Цинічна розмова російського полковника та бойовика: дивіться відео

Ситуація на Донбасі: останні новини

  • Протягом 13 липня окупанти 13 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих атак 1 український військовий загинув. Крім того, 5 бійців отримали поранення, ще 1 – бойове травмування.
  • 14 липня бойовики знову 13 разів зривали тишу. Кулі російських найманців поранили 2 українських воїнів.
Автор: Наталія Пристанська