Бойовики обстріляли українських саперів на Донбасі: їх довелось терміново евакуювати

У Донецькій області ще наприкінці березня розпочали роботу українські сапери. Вони працювали над черговою фазою розмінування у Гнутовому, але їх довелось евакуювати з місця 26 квітня через обстріли бойовиків.

Річ у тім, що ділянка, на якій працюють піротехнічні відділення, розташована поблизу лінії розмежування. Це значно ускладнює роботу саперів.

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Бойовики здійснювали обстріли 26 квітня зранку приблизно з 8:00 до 08:40.

На момент обстрілу на місці перебували 23 представники ДСНС та 5 одиниць техніки. Рятувальники були вимушені негайно зупинити роботи та залишити небезпечну ділянку,

– написали в ДСНС.

Наразі роботу були вимушені припинити. На щастя, загиблих та постраждалих не має.

Ситуація на Донбасі: останні втрати

Внаслідок обстрілу бойовиків 22 квітня загинув український захисник Олександр Луцик.

18 квітня російські найманці смертельно поранили бійця – грузина Шартави Давіда Мурмановича.

Також 16 квітня у Чернівцях прощалися з Олексієм Мамчієм, який загинув на Донбасі.

Сапери працювали в рамках співпраці Державної служби надзвичайних ситуацій з представництвом The HALO Trust в Україні. Вони очищали територію від вибухонебезпечних предметів. Їхня мета – знизити мінну небезпеку, щоб люди могли жити спокійно.