Бойовики обстріляли залізницю на Донеччині, коли там перебували робітники

Бойовики продовжують обстрілювати об'єкти цивільної інфраструктури на Донбасі. Так під вогонь 18 лютого потрапила ділянка неподалік залізничної станції Скотувата. У цей час там працювали робітники.

Як повідомили представники залізниці, інцидент стався близько 8:00 ранку. На цій ділянці якраз проводили ремонтно-відновлювальні роботи.

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Усі ремонтні роботи на цій ділянці припинили

Навіть після надання гарантій про припинення вогню, дотримуватися їх на непідконтрольній території не стали,

– розповіли у пресслужбі.

Ремонтні роботи довелось екстрено припинити. Працівників оперативно доставили у сховища, саме це допомогло уникнути жертв та постраждалих.

Донецька залізниця змушена тимчасово обмежити рух

Ситуація залишається непередбачуваною, адже є велика ймовірність нових обстрілів. Отож Донецька залізниця змушена тимчасово обмежити рух приміських пасажирських та вантажних поїздів до станції Фенольна.

За попередню добу бойовики обстріляли понад 30 населених пунктів на Донбасі. Сили противника порушили режим тиші 60 разів.

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Станом на 9:00 ранку окупанти вже 20 разів порушили режим припинення вогню.

15 разів окупанти застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння.

В штабі ООС кажуть, що обстріли ворогів дуже цинічні, адже артилерійські системи розташовують поблизу житлових будинків.



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Текст публікації Донецької залізниці:

Близько 8 години ранку, неподалік від залізничної станції Скотувата, почався артобстріл. Зауважимо, що на цій ділянці Донецької залізниці проводяться ремонто-відновлювальні роботи. Але навіть після надання гарантій про припинення вогню, дотримуватися їх на непідконтрольній території не стали. Усі роботи були припинені, а працівники доставлені у сховища, що допомогло уникнути жертв.