Бойовики поранили українського бійця біля Широкиного
Джерело:ООС
Окупанти на Донбасі від початку доби 21 грудня вже встигли зірвати тишу. Вони відкривали вогонь біля Широкиного. У результаті один військовий зазнав поранення.
Бойовики використовували стрілецьку зброю. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.
Важливо У зоні ООС двоє українських бійців підірвались на вибухівці
Воїну надали домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров'я – середньої тяжкості.
Як минула попередня доба на Донбасі
Протягом 20 грудня російські найманці 4 рази порушували мирні домовленості. Біля Гнутового та Водяного противник використовував безпілотники, за допомогою яких скидав постріли ВОГ-17.
У напрямку Новолуганського окупанти стріляли з автоматичних станкових гранатометів, а біля Невельського – з мінометів.
Крім того, двоє військовослужбовців підірвались на вибухівці. Їх госпіталізували. Стан здоров'я одного військовослужбовця – тяжкий, другого – середньої тяжкості.Зверніть увагу! Українські розвідники розповіли, що на окупованих територіях перебувають від 600 до 800 російських офіцерів і генералів. Кадрові військові обіймають командні посади в 1 і 2 армійських корпусах.