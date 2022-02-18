Бойовики поширюють фейки про "обстріли" і вдаються до провокацій, – ЗСУ

Окупанти продовжують поширювати фейки про "обстріли" населених пунктів нібито Збройними силами України. Крім того, ворог і надалі вдається до провокацій.

Командування операції Об'єднаних сил повідомило, що українська армія неухильно дотримується мінських домовленостей, а також норм міжнародного гуманітарного права.

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Росія продовжує поширювати фейки

Заяви про нібито обстріли населених пунктів з і сторони Збройних сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе країна-окупант,

– наголосили у штабі ООС.

Там також додали, що противник продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни. Окупанти хочуть звинуватити ЗСУ в начебто обстрілах цивільного населення, хоча насправді до таких кроків вдаються саме вони.

Ситуація на Донбасі: останні новини

Російські найманці значно активізувалися 17 лютого, протягом доби 60 разів порушив режим перемир'я. У результаті атак ворога постраждали 2 військових та 2 мирних жителів.

Бойовики гатили по дитячому садочку та залізничній станції у Станиці Луганській, а також обстріляли ліцей та житлові квартали у Врубівці. У закладах у той час були діти та персонал.

Українська влада та міжнародна спільнота засудила такі дії окупантів. Водночас у Росії спробували то перекласти вину за обстріли на Україну, то взагалі заперечити факт відкриття вогню.

Обстріли на Донбасі не припиняються і 18 лютого. Станом на 9:00 ранку окупанти вже 20 разів порушили режим припинення вогню. Цього разу під вогонь потрапила ділянка неподалік залізничної станції Скотувата. У цей час там працювали робітники.

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Текст публікації Донецької залізниці: