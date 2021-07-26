Бойовики потужно обстріляли позиції ООС: постраждали 7 бійців

Збройні формування Росії порушили режим тиші та обстріляли позиції українських військових. Внаслідок обстрілів четверо українських військовослужбовців зазнали осколкових поранень, ще троє – бойових травм.

Проросійські бойовики обстріляли позиції українських військових 26 липня. Вони здійснили прицільний обстріл.

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Під час обстрілу поранили українських військових

Бойовики обстріляли позиції українських військових у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Гатили із забороненого мінськими угодами важкого артилерійського озброєння.

В результаті обстрілу 4 військовослужбовці зазнали осколкових поранень, ще 3 – бойових травмувань,

– розповіли в ООС.

Бійцям надали першу медичну допомогу. Їх транспортували до лікувального закладу.

Як почуваються українські бійці

стан здоров'я одного військовослужбовця – важкий;

одного – середнього ступеня важкості;

п'ятьох – задовільний.

В ООС повідомили, що на обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.

Про дії бойовиків українська сторона повідомила представників ОБСЄ.

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