Бойовики потужно обстріляли позиції ООС: постраждали 7 бійців
Джерело:ООС
Збройні формування Росії порушили режим тиші та обстріляли позиції українських військових. Внаслідок обстрілів четверо українських військовослужбовців зазнали осколкових поранень, ще троє – бойових травм.
Проросійські бойовики обстріляли позиції українських військових 26 липня. Вони здійснили прицільний обстріл.
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Під час обстрілу поранили українських військових
Бойовики обстріляли позиції українських військових у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Гатили із забороненого мінськими угодами важкого артилерійського озброєння.
В результаті обстрілу 4 військовослужбовці зазнали осколкових поранень, ще 3 – бойових травмувань,
– розповіли в ООС.
Бійцям надали першу медичну допомогу. Їх транспортували до лікувального закладу.
Як почуваються українські бійці
- стан здоров'я одного військовослужбовця – важкий;
- одного – середнього ступеня важкості;
- п'ятьох – задовільний.
В ООС повідомили, що на обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.
Про дії бойовиків українська сторона повідомила представників ОБСЄ.
Ситуація на Донбасі: останні новини
- З минулу добу, 25 липня, окупанти 11 разів порушили режим тиші на Донбасі. Український воїн отримав осколкові поранення. Ще один захисник постраждав внаслідок бойового травмування. Обох героїв госпіталізували. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.
- 24 липня у Харкові в шпиталі помер військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади Дмитро Сівоконь. Перед тим його важко поранили на передовій.
- 22 липня Попасна, що на Луганщині, відзначила 7 річницю звільнення від окупантів, проте тиша там не настала. Досі бойовики продовжують влаштовувати провокації.