Бойовики розміщують важку техніку в житлових районах на Донбасі, – ОБСЄ

26 липня 2021 , 09:52
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Джерело:

звіт ОБСЄ

В ОБСЄ заявили, що бойовики на Донбасі у житлових районах розміщують важку військову техніку. Зокрема, виявили зенітні установки та іншу заборонену на цих територіях зброю.

Важке озброєння у житлових районах окупанти розташовують як на Донеччині, так і на Луганщині. 

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Зокрема, у Донецькій області виявили зенітну установку типу ЗУ-23. Її зафіксував безпілотник ОБСЄ. Також на Донеччині зауважили:

  • 5 броньованих ремонтно-евакуаційних машин (типу БРЕМ – 2 одиниці і БТС-4а – 3 одиниці);
  • 2 бронетранспортери (МТ-ЛБ).

На Луганщині поблизу Пахалівки зафіксували бронетранспортер (МТ-ЛБ) із зенітною установкою (ЗУ-23). 

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 На Луганщині поблизу селища Сентянівка окупанти також розмістили два міномети "Сани" 120 калібру. Поблизу Донецька безпілотник ОБСЄ зафіксував самохідну гаубицю (2С3 "Акація", 152 міліметрів).

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Автор: Мар'яна Бекало