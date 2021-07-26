Бойовики розміщують важку техніку в житлових районах на Донбасі, – ОБСЄ

В ОБСЄ заявили, що бойовики на Донбасі у житлових районах розміщують важку військову техніку. Зокрема, виявили зенітні установки та іншу заборонену на цих територіях зброю.

Важке озброєння у житлових районах окупанти розташовують як на Донеччині, так і на Луганщині.

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Зокрема, у Донецькій області виявили зенітну установку типу ЗУ-23. Її зафіксував безпілотник ОБСЄ. Також на Донеччині зауважили:

5 броньованих ремонтно-евакуаційних машин (типу БРЕМ – 2 одиниці і БТС-4а – 3 одиниці);

2 бронетранспортери (МТ-ЛБ).

На Луганщині поблизу Пахалівки зафіксували бронетранспортер (МТ-ЛБ) із зенітною установкою (ЗУ-23).

Війна на Донбасі: останні новини

Окупанти 23 липня обстріляли з мінометів Опитне. Бойовики гатили з території окупованого населеного пункту Веселе. Під обстріл потрапили будинки місцевих жителів.

Військовий експерт Олег Жданов зауважив, що окупанти на Донбасі активізуються перед Днем Незалежності України. Саме тому необхідно бути готовими до провокацій.

На Луганщині поблизу селища Сентянівка окупанти також розмістили два міномети "Сани" 120 калібру. Поблизу Донецька безпілотник ОБСЄ зафіксував самохідну гаубицю (2С3 "Акація", 152 міліметрів).