Бойовики розміщують важку техніку в житлових районах на Донбасі, – ОБСЄ
26 липня 2021 , 09:52Читать новость на русском
Джерело:звіт ОБСЄ
В ОБСЄ заявили, що бойовики на Донбасі у житлових районах розміщують важку військову техніку. Зокрема, виявили зенітні установки та іншу заборонену на цих територіях зброю.
Важке озброєння у житлових районах окупанти розташовують як на Донеччині, так і на Луганщині.
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Зокрема, у Донецькій області виявили зенітну установку типу ЗУ-23. Її зафіксував безпілотник ОБСЄ. Також на Донеччині зауважили:
- 5 броньованих ремонтно-евакуаційних машин (типу БРЕМ – 2 одиниці і БТС-4а – 3 одиниці);
- 2 бронетранспортери (МТ-ЛБ).
На Луганщині поблизу Пахалівки зафіксували бронетранспортер (МТ-ЛБ) із зенітною установкою (ЗУ-23).Зауважте!
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