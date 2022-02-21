Бойовики самі підривають інфраструктуру і хаотично обстрілюють населені пункти, – ООС

Бойовики на Донбасі вчиняють провокації, самі підриваючи об'єкти інфраструктури. Окупанти хаотично обстрілюють населені пункти.

Про це заявили у штабі Операції об'єднаних сил. Українські військові і раніше попереджали, що бойовики таким чином хочуть спровокувати Україну.

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Окупанти хочуть звинуватити ЗСУ

Так, в ООС застерігали, що бойовики обстрілюють населені пункти, щоб перекласти провину на українських військових та змусити їх відкривати вогонь у відповідь.

Ба більше, російські найманці цинічно відкривають вогонь, розміщуючи свою артилерію у житлових кварталах. ЗСУ на ці провокації не піддаються та не стріляють.

Оскільки окупанти хаотично відкривають вогонь, неможливо передбачити, який саме населений пункт наступним потрапить під обстріл.

Обстріли Врубівки та Щастя

Бойовики 21 лютого обстріляли Щастя та Врубівку. Постраждали житлові будинки, АЗС та ТЕС, а люди залишились без електрики, води та газу.

Рятувальники не можуть загасити пожежу на АЗС через те, що обстріли не припиняються. У Луганській ОДА не виключають, що можуть розпочати евакуацію населення.

Що відомо про загострення на Донбасі

Від 17 лютого окупанти обстрілюють українські позиції та цивільну інфраструктуру.

Внаслідок обстрілів 19 лютого двоє військових загинули, ще 4 – отримали поранення. За добу 19 лютого окупанти 136 разів порушили тишу, 20 лютого було 80 порушень.

21 лютого на Донбасі підірвався український військовий. Ще один захисник отримав бойове травмування.

Ватажки бойовиків оголосили про "евакуацію" людей з окупованих територій в Росію. Крім того, Москва розглядає "легітимізацію" фейкових "республік".

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