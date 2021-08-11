Вбили цивільного та поранили військового: поліція відкрила справу через обстріли на Донбасі
Джерело:Офіс генпрокурора
Російські найманці зранку 11 серпня обстріляли позиції ЗСУ та житлові будинки у Новоселівці-2. Внаслідок ворожого вогню загинув місцевий мешканець, а українських військовий зазнав поранень.
Поліція відкрила кримінальну справу
Бойовики обстріляли цивільну інфраструктуру населеного пункту із заборонених артилерійських систем 122-го калібру. 17 снарядів вони випустили на позиції Збройних сил України.
До теми Внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі загинув місцевий житель
Один снаряд влучив у подвір'я приватного будинку. У той час там перебував 86-річний власник домоволодіння. Тіло чоловіка з чисельними осколковими пораненнями виявила його дружина.
Через це у поліції відкрили кримінальну справу за статтею про порушення законів та звичаїв ведення війни.
За даними штабу Операції Об'єднаних сил, від обстрілів постраждали кілька приватних осель місцевих мешканців. Водночас вибухи пошкодили прилеглі домогосподарства.
На Донбасі бойовики вбили цивільного і поранили військового
Про порушення повідомили спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.
Систематичні обстріли мирних населених пунктів із забороненої зброї, свідчать про явну зацікавленість ватажків бойовиків у подальшому загостренні конфлікту,
– заявили у штабі ООС.
Там наголосили, що українські військові контролюють ситуацію у районі проведення Операції Об'єднаних сил.
Що відомо про ситуацію на Донбасі
- Впродовж доби 10 серпня російські найманці 16 разів порушили режим тиші. Вони обстрілювали позиції Збройних сил з гранатометів, кулеметів і забороненої зброї.
- Внаслідок цього 3 наших військових зазнали вогнепальних осколкових поранень. Їм оперативно надали першу допомогу та відвезли у лікарню.
- 11 серпня стало відомо, що один з постраждалих воїнів помер у медзакладі. Інші двоє перебувають у задовільному стані.