Вбили цивільного та поранили військового: поліція відкрила справу через обстріли на Донбасі

Російські найманці зранку 11 серпня обстріляли позиції ЗСУ та житлові будинки у Новоселівці-2. Внаслідок ворожого вогню загинув місцевий мешканець, а українських військовий зазнав поранень.

Поліція відкрила кримінальну справу

Бойовики обстріляли цивільну інфраструктуру населеного пункту із заборонених артилерійських систем 122-го калібру. 17 снарядів вони випустили на позиції Збройних сил України.

До теми Внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі загинув місцевий житель

Один снаряд влучив у подвір'я приватного будинку. У той час там перебував 86-річний власник домоволодіння. Тіло чоловіка з чисельними осколковими пораненнями виявила його дружина.

Через це у поліції відкрили кримінальну справу за статтею про порушення законів та звичаїв ведення війни.

За даними штабу Операції Об'єднаних сил, від обстрілів постраждали кілька приватних осель місцевих мешканців. Водночас вибухи пошкодили прилеглі домогосподарства.



На Донбасі бойовики вбили цивільного і поранили військового

Про порушення повідомили спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

Систематичні обстріли мирних населених пунктів із забороненої зброї, свідчать про явну зацікавленість ватажків бойовиків у подальшому загостренні конфлікту,

– заявили у штабі ООС.

Там наголосили, що українські військові контролюють ситуацію у районі проведення Операції Об'єднаних сил.

Що відомо про ситуацію на Донбасі