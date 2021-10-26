Бойовики вбили українського військового, його побратим – поранений
Російсько-окупаційні війська знову порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок ворожої атаки 26 жовтня загинув український захисник.
Російські найманці вкотре цинічно обстріляли позиції українських захисників. Це сталося у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
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Є загиблий та поранений
На жаль, військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранень, не сумісних з життям. Іншого захисника України госпіталізували з осколковим пораненням. Перед цим йому оперативно надали першу медичну допомогу. Стан здоров’я бійця лікарі оцінили як задовільний.Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким військового, який віддав своє життя за Україну.
ЗСУ відповіли на обстріл
Українські військові, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, відкрили вогонь у відповідь на ворожу атаку. Вони змусили окупантів припинити обстріл. В оперативно-тактичному угрупованні "Схід" запевнили, що бійці ЗСУ контролюють ситуацію в районі проведення ООС.
Що цьому передувало
- Вчора, 25 жовтня, російські найманці порушили домовленості про перемир'я 4 рази. Внаслідок ворожих дій один український військовий зазнав поранення. Його доставили у лікарню в стані середньої важкості.
- Цілу ніч проти 26 жовтня окупанти вели прицільний обстріл села Гранітного на Донеччині. Внаслідок цього зачепило декілька житлових будинків. На щастя, жертв серед мирного населення немає.
- Українська розвідка з'ясувала, що бойовики на Донбасі активізували мінування тилових районів. Це створює додаткову небезпеку для місцевих жителів.