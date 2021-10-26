Бойовики вбили українського військового, його побратим – поранений

Російсько-окупаційні війська знову порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок ворожої атаки 26 жовтня загинув український захисник.

Російські найманці вкотре цинічно обстріляли позиції українських захисників. Це сталося у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

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Є загиблий та поранений

На жаль, військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранень, не сумісних з життям. Іншого захисника України госпіталізували з осколковим пораненням. Перед цим йому оперативно надали першу медичну допомогу. Стан здоров’я бійця лікарі оцінили як задовільний.

ЗСУ відповіли на обстріл

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким військового, який віддав своє життя за Україну.

Українські військові, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, відкрили вогонь у відповідь на ворожу атаку. Вони змусили окупантів припинити обстріл. В оперативно-тактичному угрупованні "Схід" запевнили, що бійці ЗСУ контролюють ситуацію в районі проведення ООС.

Що цьому передувало