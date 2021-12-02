Бойовики вбили українського захисника на Донбасі

Російські найманці знову обстріляли позиції ЗСУ, попри домовленості про перемир'я. На жаль, один з українських захисників зазнав смертельного поранення.

Український воїн загинув внаслідок ворожої атаки, яка сталася 1 грудня. У той день бойовики 4 рази порушували режим припинення вогню.

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Поранення було несумісне з життям

Внаслідок дій противника військовий ЗСУ зазнав поранення, яке виявилося смертельним. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи при цьому заборонене озброєння. Це змусило окупантів припинити обстріли. Командування та бійці Об'єднаних сил висловили співчуття рідним та близьким героя, який захищав Україну.

Де гатили бойовики 1 грудня:

в напрямку Авдіївки – зі станкових протитанкових гранатометів й великокаліберних кулеметів;

зі станкових протитанкових гранатометів й великокаліберних кулеметів; біля Шумів – з мінометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

з мінометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; у бік Новотроїцького – з і стрілецької зброї.

Напередодні окупанти замінували Мар'їнку

Станом на 7:00 2 грудня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ в ООС не фіксували.

Крім цього, 1 грудня бойовики дистанційно замінували Мар'їнку. Постражав 41-річний місцевий мешканець. Коли вибухнула міна, він перебував за кермом автомобіля в районі вулиці Москалевського. Лікарі діагностували у чоловіка осколкове поранення гомілки. Наразі йому надають необхідну медичну допомогу.

У фейсбуці ООС писали, що російські найманці використовували для дистанційного мінування ПОМ-2 – протипіхотні осколкові міни натяжної дії. Поліція вже відкрила кримінальну справу за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Правоохоронці вилучили речові докази й направили їх на експертизу.