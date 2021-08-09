Бойовики вбили у в'язниці на окупованому Донбасі чемпіона України Сотникова та ще 2 ув'язнених

На непідконтрольній українському уряду території Донбасу 6 серпня вбили трьох в'язнів. Серед них – дзюдоїст із Запоріжжя Євген Сотников.

Жахливу новину повідомила радниця голови української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях Гайде Різаєва.

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Вона заявила, що вбили українця проросійські бойовики у в'язниці окупованого Донбасу.

У цій історії сумно все… Як і злочин Сотникова, і вбивство ув'язнених громадян України збройними формуваннями "Л/ДНР", і неможливість контролювати та вчасно реагувати на події, які відбуваються там,

– констатувала вона.

За що засудили Сотникова

Учасник Олімпіади-2008 Євген Сотников сидів у в'язниці за вбивство 18-річного хлопця у запорізькому кафе. Сталося це ще у 2009 році. Тоді суд засудив спортсмена до довічного ув'язнення. У 2011 році вирок пом’якшили до 15 років позбавлення волі.

Зауважимо, що це були не єдині проблеми із законом у Сотникова. У 2007 році його засудили за завдання ушкоджень – спортсмен вистрілив людині в ногу. А у 2008-му він п'яним поранив свого знайомого ножем.