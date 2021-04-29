Бойовики відбиратимуть житла людей, які виїхали з окупованої частини Донеччини

Бойовики забиратимуть житло у людей, які виїхали з окупованої Донеччини. Якщо будинок або квартира упродовж року будуть "покинутими", житло забирають російські найманці.

Відповідний указ вже підписав ватажок бойовиків Денис Пушилін. Забирати житло у людей будуть так звані місцеві адміністрації, підконтрольні окупантам.

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Бойовики отримають житлові будинки та приміщення, а також господарсьькі будівлі, які начебто мають "ознаки безгосподарських речей".

Окрім того, бойовики забиратимуть нерухомість, яку після смерті родичів не встигли оформити їхні спадкоємці.

Дані про "покинуті" будівлі можуть надати так званим адміністраціям усі охочі. Тоді окупанти проводитимуть процедуру визнання майна безгосподарським.

Бойовики також збиратимуть інформацію про можливих власників нерухомості.

Якщо упродовж 30 днів окупанти їх не знайдуть, нерухомість передають так званій місцевій адміністрації. Через рік майно перейде до муніципальної власності бойовиків.