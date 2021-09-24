Бойовики влаштували навчання і били з танків: в ОБСЄ нарахували сотні порушень на Донбасі
Джерело:СММ ОБСЄ
Проросійські бойовики продовжують нехтувати домовленостями про припинення вогню на Донбасі. Ворог влаштував на окупованих територіях так звані навчання, під час яких гатив з танків.
Про це повідомляється у звіті Моніторингової місії ОБСЄ від 23 вересня.
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Спостерігачі нарахували 889 порушень на тимчасово окупованих територіях:
- У Донецькій області – 745, зокрема 160 вибухів, 4 розриви боєприпасів, 1 вибух у повітрі та 155 вибухів невизначеного походження.
- У Луганській – 144, зокрема 14 вибухів. З них 7 танкових пострілів і 7 вибухів невизначеного походження.
Порушення, за оцінкою, були пов'язані з навчаннями із бойовою стрільбою поза зоною безпеки,
– зазначили в СММ.
Окрім цього, інформують про так звані навчання у зоні безпеки поблизу Софіївки, що є "порушенням рішення ТКГ від 3 березня 2016 року про заборону проведення навчань з бойовою стрільбою в зоні безпеки".
Ситуація на Донбасі: що відомо
- Окупанти 5 разів порушили режим тиші на Донбасі 23 вересня.
- Унаслідок ворожих атак жоден український військовий не постраждав.
- Найманці Росії 24 вересня вогневої активності не проявляли.