Бойовики влаштували навчання і били з танків: в ОБСЄ нарахували сотні порушень на Донбасі

Проросійські бойовики продовжують нехтувати домовленостями про припинення вогню на Донбасі. Ворог влаштував на окупованих територіях так звані навчання, під час яких гатив з танків.

Про це повідомляється у звіті Моніторингової місії ОБСЄ від 23 вересня.

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Спостерігачі нарахували 889 порушень на тимчасово окупованих територіях:

У Донецькій області – 745, зокрема 160 вибухів, 4 розриви боєприпасів, 1 вибух у повітрі та 155 вибухів невизначеного походження.

У Луганській – 144, зокрема 14 вибухів. З них 7 танкових пострілів і 7 вибухів невизначеного походження.

Порушення, за оцінкою, були пов'язані з навчаннями із бойовою стрільбою поза зоною безпеки,

– зазначили в СММ.

Окрім цього, інформують про так звані навчання у зоні безпеки поблизу Софіївки, що є "порушенням рішення ТКГ від 3 березня 2016 року про заборону проведення навчань з бойовою стрільбою в зоні безпеки".

Ситуація на Донбасі: що відомо