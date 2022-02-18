Бойовики забороняють чоловікам евакуюватися з Донбасу – вони повинні воювати

Російські найманці проводять евакуацію мирного населення з тимчасово окупованих територій Донбасу. Однак чоловікам виїжджати забороняють.

Чоловіків, які зараз на тимчасово окупованих територіях Донбасу, закликають "стати на захист". Тому їх не вивозитимуть до Росії.

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Людей вивозять до Росії силоміць

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що бойовики забороняють покидати окуповану територію чоловікам призовного віку та тим, хто не отримав російський паспорт. Літніх людей та дітей зі спецзакладів вивозять до Росії фактично силоміць.

Водночас омбудсмен наголосила, що причин для евакуації немає. Про це й свідчать дані опитування правозахисних організацій. Денісова підкреслила, що Росія використовує так звану "евакуацію" для ескалації. Денісова також звернулася до мешканців окупованих територій.

Дорогі українські громадяни, особливо ті, які мешкають на тимчасово окупованих територіях України. Закликаю вас не піддаватися на провокації окупантів та зберігати спокій,

– закликала Денісова.

Уповноважена з прав людини наголосила, що дії бойовиків суперечать нормам міжнародного права. Тому Денісова закликала світову спільноту відреагувати на це.

Евакуація людей з тимчасово окупованих територій

Ватажки бойовиків на Донбасі 18 лютого заявили про евакуацію мирного населення у Ростовську область Росії.

Серед мешканців окупованих територій почалася паніка. За інформаціює російських ЗМІ, перші автобуси з дітьми уже виїхали до Росії.

Однак і місцева влада в Ростові й Кремль заявили про те, що дізналися з новин про евакуацію. Та згодом очільник Кремля Володимр Путін підписав наказ про виплату 10 тисяч рублів тим, хто виїхав з окупованого Донбасу.

Міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук звернулася до мешканців тимчасово окупованих територій з закликом виїхати на підконтрольну Україні територію, замість того щоб їхати до Росії.

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