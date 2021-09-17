Бойовики знову обстріляли Щастя на Донбасі: поранено мирного жителя
Джерело:Міністерство оборони
Проросійські бойовики 16 вересня двічі обстріляли місто Щастя на Луганщині. Унаслідок цього місцевий мешканець отримав поранення.
Російські найманці двічі атакували з мінометів 82 калібру. Також вони використовували для обстрілу безпілотники "Квадрокоптер".
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Постраждалий у задовільному стані
Чоловіка, якого поранили, госпіталізували. Його стан здоров'я медики оцінюють як задовільний. Також бойовики пошкодили об'єкти цивільної інфраструктури та декілька приватних автомобілів.
Окрім того, проросійські посіпаки обстріляли позиції українських військових біля населеного пункту Тарамчук на Донеччині та пошкодили будинок місцевих мешканців.
Захисники України відкривали вогонь у відповідь на атаки бойовиків.
Війна на Донбасі: останні новини
- 16 вересня 2021 року унаслідок першого обстрілу Щастя поранення отримав міський голова Олександр Дунець. Його прооперували. Наразі життю Дунця нічого не загрожує.
- Через обстріл Щастя та поранення мера прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни.
- Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай заявив, що події в Щасті є свідомою провокацією бойовиків.