15:20
11 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путіна всі ігнорують. За матюки – в'язниця
      Вєсті Кремля
      23:51, 10 квітня
      Вєсті.UA: Чи залишиться Луценко на посаді. Яких звірят колекціонує Мосійчук
      Вєсті.UA
      19:39, 10 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Український Крим. Частина 2
      Згадати все
      21:39, 10 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Бойовики сильно вдарили по українських захисниках на Донбасі: де відбувся найзапекліший бій

      109
      На Донбасі відбувся кількагодинний запеклий бій
      На Донбасі відбувся кількагодинний запеклий бій / Соцмережі

      Уранці 11 квітня на Донбасі було неспокійно. Найпотужніший удар щодо українських захисників бойовики завдали у районі Павлополя на Донеччині. Загалом було зафіксовано 6 обстрілів з боку окупантів. У результаті три українських воїни зазнали поранень.

      Як розповів речник Міноборони Олександр Мотузяник під час традиційного брифінгу, бій розпочався о 7:20 та тривав близько 2,5 години.

      Читайте також: Обстрілюють вдень та вночі: репортаж з Світлодарської Дуги

      "Противник вів вогонь з мінометів калібру 82 міліметри, бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів і гранатометів. Військовослужбовці Збройних Сил України відкрили щільний вогонь у відповідь", – зазначив він.

      Також проросійські найманці обстрілювали українські позиції у районах:

      Авдіївки (тут було зафіксовано два прицільні постріли, ворог застосував автоматичні гранатомети);

      Водяного (два обстріли, бойовики застосовували гранатомети та стрілецьку зброю, перший бій розпочався о 1:50 та тривав годину);

      Катеринівки (бойовики випустили шість мін 82 калібру з боку Молодіжного).

      Загалом від початку доби 11 квітня в районі проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано шість ворожих збройних провокацій. Дві з них відбулися із застосуванням мінометів. Унаслідок таких злочинних дій з боку окупантів зазнали поранень троє українських воїнів: їм невідкладно надали медичну допомогу. Втрати противника у штабі наразі уточнюють.

      Упродовж доби 10 квітня проросійські найманці 9 разів обстрілювали позиції українських військових. Внаслідок боїв двоє українських військових зазнали поранень. Тим часом, у Мінську розглядають питання щодо "великоднього перемир’я", однак точну дату його початку ще не визначили. Відомо лише, що 18 квітня відбудеться відеоконференція для узгодження деталей.

      Окуповані території. Донбас, Схід, обстріли, бойовики
      Карта окупованих територій на Сході України

      що відомо про нинішню ситуацію на Донбасі: 
      blog_ava
      Картинки-привітання з днем народження: найкраща підбірка
      сьогодні
      4257
      Теги: Новини України Новини Донецька Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Оприлюднили перші рейтинги кандидатів другого туру: хто і чому лідирує?
      сьогодні , 15:06 Оприлюднили перші рейтинги кандидатів другого туру: хто і чому лідирує?
      Артем Овдієнко 495
      Букмекерські ставки на дебати кандидатів у президенти: які прогнози
      сьогодні , 13:20 Букмекерські ставки на дебати кандидатів у президенти: які прогнози
      2855
      Пентхаус на колесах: тест-драйв Lexus LS
      8 квітня , 09:30 Пентхаус на колесах: тест-драйв Lexus LS
      Порошенко чи Зеленський: що обіцяють кандидати в економіці
      сьогодні , 12:30 Порошенко чи Зеленський: що обіцяють кандидати в економіці
      Тетяна Острікова 734
      Вибори президента України-2019: прогноз букмекерів
      сьогодні , 12:19 Вибори президента України-2019: прогноз букмекерів
      35295
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук