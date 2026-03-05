За Україну готові воювати будь-де, – командир "Ахіллесу" про можливу допомогу Близькому Сходу

Дешеві дрони з китайських компонентів роблять традиційні засоби ППО економічно невигідними, тому українські технології та бойовий досвід мають вивчати партнери. Водночас Україна відчуває нестачу людського ресурсу, тож до подій на Близькому Сході може долучитися лише частково.

Герой України, командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко пояснив 24 Каналу, чому європейські країни досі бояться відкрито стати на бік України.

Чи долучиться Україна до подій на Близькому Сході?

Зеленський заявив про можливість участі України у підтримці партнерів на Близькому Сході – наразі пропрацьовуються конкретні варіанти, адже запитів від союзників багато.

Якщо буде наказ воювати в Ірані – виконаємо. За державу Україну готові воювати будь-де, хоча людського ресурсу бракує і залучити можемо лише частково. Коли настане мир, частина війська має продовжувати воювати, бо армія, яка не воює, деградує і відкриває шпарину для нової агресії,

– сказав Федоренко.

Раніше все було передбачувано та прораховувалось математично: знаєш приблизну кількість ворожих ракет – розраховуєш необхідну кількість засобів ППО, нарощуєш виробничі потужності та можеш збивати більшість цілей.

Але зараз війна кардинально змінилася і ця логіка вже не працює, бо з'явилися принципово нові загрози, проти яких стара система просто не розрахована.

Чи зможе Україна зробити свій бойовий досвід глобальним активом?

"Шахед" коштує 50 тисяч доларів, тому збивати його ракетою за 2 мільйони доларів не ефективно. Саме тому Україна вже започаткувала військове співробітництво з європейськими виробниками.

Продаж озброєння – це не просто угода, а довгострокова залежність країни-покупця від постачальника через ремкомплекти та обслуговування, що стабільно наповнює український бюджет. Головне – знайти баланс, щоб експортні контракти не блокували насичення власних ЗСУ технікою, адже український бойовий досвід застосування дронів – це унікальний актив.

Цей досвід здобутий кров'ю і життями українських військовослужбовців – його не можна купити, лише прожити та передати. Партнери бояться вступати в бій, але Північна Корея не побоялася – відправила 10 тисяч вояків, втратила 9 тисяч, і тепер її армія навчається технік сучасної війни. Тому європейським партнерам пора переходити від "коаліції слів" до "коаліції діла",

– сказав Федоренко.

Важливо! Заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький зазначив, що Україна має унікальний досвід перехоплення іранських дронів-камікадзе та готова передавати його партнерам для посилення спільної безпеки, але наразі не планує брати участь у закордонних місіях, зокрема на Близькому Сході.

Як конфлікт на Близькому Сході може вплинути на війну в Україні?