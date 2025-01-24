Погрожував перерізати горло заручниці: на Дніпропетровщині взяли під варту бойового медика

У Павлограді Дніпропетровської області суд вирішив узяти під варту бойового медика. Чоловік погрожував перерізати горло заручниці, аби втекти з будівлі для тимчасово затриманих військовослужбовців.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Єдиний реєстр досудових розслідувань.

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Що відомо про інцидент

У матеріалах суду йдеться, що 4 січня підозрюваний у коридорі напав на санітарного інструктора медичного пункту. Він підійшов до жінки ззаду, обхопив її за грудну клітку й приставив лезо канцелярського ножа до шиї.

Під загрозою спричинення смерті заручниці, бойовий медик вимагав не наближатися до нього, не чинити опору та дозволити йому покинути територію.

Військовий попрямував до контрольно-пропускного пункту адміністративної будівлі, де вимагав відчинити металеві ґрати з дистанційним керуванням.

Після спілкування з працівниками закладу, підозрюваний припинив погрожувати й відпустив жінку. Його вдалося затримати.

Чоловіку повідомили про підозру

Згодом, 17 січня, медику повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 349 Кримінального кодексу України – захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника.

У матеріалах суду йдеться, що бойовий медик неодноразово залишав місця дислокації військових підрозділів, у складі яких виконував свої обов`язки. Його поведінка 4 січня була зумовлена небажанням повертатися до виконання військових обов`язків.

Зрештою, суд постановив узяти військового під варту до 5 березня.

До слова, затриманий у підозрі за неналежний захист Харківської області генерал Юрій Галушкін хоче повернутися на війну. Колишній командир ОТУ "Харків" вважає, що очільники підрозділів роблять усе можливе для перемоги, але судові процеси над військовими заважають командирам.