У бою втратили частину спорядження: волонтери збирають гроші на авто для військових

Підрозділ українських військових терміново потребує позашляховиків, аби давати відсіч ворогам. Волонтери організували збір грошей, аби кожен небайдужий міг долучитись.

Завдяки допомозі людей журналістка 24 каналу Катерина Козачинська та ветеранка і парамедикиня Аліна Вяткіна вже придбали для хлопців 2 машини L200.

Важливо Ветеранка і парамедикиня збирає кошти на допомогу українським захисникам: як долучитися

Їх передали підрозділу в Києві, тож тепер позашляховики успішно виконують свою роботу на Сході.

Військовим потрібно ще 2 авто

Зараз волонтери збирають кошти на ще 2 авто для військових, які в бойових діях втратили частину обладнання та спорядження.

Попри те, що українські захисники в складних боях втрачають спорядження, вони мужньо йдуть до перемоги. Зараз бійці потребують нашої підтримки. Чим більше ми допомагатимемо, тим міцнішим тилом будемо для них.

До слова, дівчата волонтерять з першого дня повномасштабного вторгнення. Переважно передають тактичну медицину, техніку та авто. За 50 днів вдалось передати допомоги на десятки мільйонів. Усі звіти можна бачити на сторінках волонтерок.

Реквізити

З-за кордону надіслати гроші можна сюди:

Etransfer: rubenfeld@yahoo.com

Paypal: vyatkinaangelina@gmail.com

Прямий переказ на ГО FestivALT в Польщі.

Stowarzyszenie FestivALT

Dietla 29/1, 31-070 Kraków

BREXPLPWXXX

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Вяткіна Аліна