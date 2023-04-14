У боях під Бахмутом загинув педагог Євген Кулєпов з Енергодара
Джерело:Дмитро Орлов
У боях за Україну загинув воїн ЗСУ Євген Кулєпов з Енергодара. Він воював на Бахмутському напрямку.
Про це 13 повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.
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Що відомо про військового
"Освітянська спільнота міста Енергодар зазнала болісної втрати… Він вболівав за розвиток дитячого туризму в нашому місті, був організатором турнірів з орієнтування, туристичних походів і зборів, власними руками зробив тренувальний майданчик для відпрацювання техніки пішохідного туризму. Світла пам'ять…" – написав посадовець.
До війни Євген був педагогом місцевого центру туризму, краєзнавства й спорту.
Зазначається, що Євген Олександрович Кулєпов був одним із 35 викладачів Енергодарського центру, де займалося більше тисячі учнів.
У 2019 році енергодарець брав участь у ХХІ Чемпіонаті України зі спортивного гірського туризму на скелях Хортиці. Тоді ж змагався у лучному турнірі на території Іванівського лісництва, де посів друге місце.
Молодий педагог Євген Кулєпов любив свою працю. Він прищеплював дітям любов до здорового способу життя й спорту, розвивав лідерські якості молодого покоління, вчив бути хоробрими.
Болюча втрата
- У Бахмуті 7 квітня 2023 року в бою загинув студент НаУКМА Іван "Фізик" Рибитва. Захиснику було лише 19 років.
- В університеті згадують Івана Рибитву як щирого, світлого і невимовно сильного воїна. Після початку повномасштабного вторгнення він взяв академвідпустку з 1-го курсу спеціальності "Фізика" в Могилянці та пішов добровольцем у ДФТГ.
- Після звільнення Київщини Іван Рибитва вийшов з ДФТГ. Протягом року він сумлінно готувався та вчився, успішно пройшов відбір у 3-тю Окрему Штурмову Бригаду, а в січні 2023 року доєднався до лав Збройних Сил.
- Нещодавно на фронті загинув командир роти вогневої підтримки 49 ОМБр Артур Асадов. До війни він працював в Ukrainian Film Division.
Також у боях за Бахмут загинув 26-річний Андрій Воробкало, який повернувся до України з Греції, щоб боронити рідну землю.