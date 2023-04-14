У боях під Бахмутом загинув педагог Євген Кулєпов з Енергодара

У боях за Україну загинув воїн ЗСУ Євген Кулєпов з Енергодара. Він воював на Бахмутському напрямку.

Про це 13 повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

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Що відомо про військового

"Освітянська спільнота міста Енергодар зазнала болісної втрати… Він вболівав за розвиток дитячого туризму в нашому місті, був організатором турнірів з орієнтування, туристичних походів і зборів, власними руками зробив тренувальний майданчик для відпрацювання техніки пішохідного туризму. Світла пам'ять…" – написав посадовець.

До війни Євген був педагогом місцевого центру туризму, краєзнавства й спорту.

Зазначається, що Євген Олександрович Кулєпов був одним із 35 викладачів Енергодарського центру, де займалося більше тисячі учнів.

У 2019 році енергодарець брав участь у ХХІ Чемпіонаті України зі спортивного гірського туризму на скелях Хортиці. Тоді ж змагався у лучному турнірі на території Іванівського лісництва, де посів друге місце.

Молодий педагог Євген Кулєпов любив свою працю. Він прищеплював дітям любов до здорового способу життя й спорту, розвивав лідерські якості молодого покоління, вчив бути хоробрими.

Болюча втрата